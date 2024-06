Madagascar: Football - CAN 2025 - Les Barea grimpent dans le chapeau 2

La Grande île gagne cinq places et se propulse au 104e rang mondial après la victoire des Barea contre les Coelacanthes comoriens et le match nul contre les Aigles maliens.

Un grand bond. Les récents résultats des Barea en matchs officiels, la victoire de 2 buts à 1 contre les Coelacanthes comoriens, puis le match nul et vierge contre les Aigles du Mali à Johannesburg, respectivement les 7 et 11 juin, ont porté leurs fruits. Les deux rencontres entrent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Classé 109e, durant la dernière publication de la Fifa, le 4 avril, Madagascar grimpe de cinq places et se hisse à la 104e place mondiale. En Afrique, classée 25e auparavant, la Grande île escalade deux marches et se trouve désormais au 23e rang. Grâce à ce nouveau classement sur le continent, Madagascar réintègre le chapeau 2 en vue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations version 2025, au Maroc.

Classée 22e auparavant, la Mauritanie perd trois places et occupe désormais la 25e position. Ce pays rétrograde ainsi à la tête du chapeau 3. Le Kenya, de son côté, conserve de justesse la 24e place, lanterne rouge du chapeau 2.

Réintégrer le chapeau 2 est très important pour Madagascar afin d'éviter autant que possible les grandes nations, lors du tirage au sort des éliminatoires de la CAN, prévu le 4 juillet à Johannesburg.

Leader

Dans le groupe de Madagascar pour les qualifications au Mondial, le Mali, classé auparavant 44e, dégringole au 50e rang mondial et perd une place sur le continent, occupant désormais la 9e position. Ce pays conserve toujours sa place dans le chapeau 1. Dans le chapeau 2, le Ghana gagne quatre places et se propulse au 64e rang mondial, tout en conservant sa 14e place en Afrique. Les Comores, de leur côté, ont perdu deux places et se placent désormais au 119e rang. La République centrafricaine grimpe au 128e rang et se trouve dans le chapeau 3. Quant au Tchad, il chute de la 176e place à la 178e.

Madagascar reste le mieux classé dans l'océan Indien devant les Comores (119e), l'île Maurice (183e) et les Seychelles (197e). Le top 5 africain est quelque peu chamboulé. Le Maroc conserve le fauteuil de leader (12e, +1) devant le Sénégal (18e, -1). L'Égypte monte et occupe la troisième place (36e, +1), devant la Côte d'Ivoire (37e, +1) et le Nigeria, qui a perdu deux places (38e, -2).

Le top 3 reste inchangé au classement mondial. La nation championne du monde, l'Argentine, conserve sa position de leader, devant la France et la Belgique. Le Brésil gagne une place et se hisse à la 4e position devant six pays européens, en l'occurrence l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, l'Espagne, la Croatie et l'Italie. La prochaine actualisation du classement Fifa est programmée pour le 18 juillet.