Madagascar: Tourisme - Les atouts du pays exposés à l'ITM

Le Salon international du tourisme de Madagascar (ITM) a ouvert ses portes hier. Un événement qui met en avant tous les atouts de la Grande île pour séduire les touristes tant nationaux qu'étrangers.

"L'art de voyager". C'est le thème de cette 10e édition du Salon international du tourisme de Madagascar (ITM ou International Tourism Fair Madagascar), qui se tient au Centre de conférence internationale Ivato.

Comme l'explique Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, "le choix de ce thème n'est pas fortuit". L'idée est de porter en une seule expression, l'esprit de cette ITM qui veut mettre en avant tous les atouts de la Grande île. Outre sa faune et sa flore endémiques, ses plages et paysages idylliques, Madagascar, c'est aussi une population, une culture qui, dans sa diversité, est unique et unie. Madagascar, c'est de l'art, de l'artisanat.

Pour la première fois, justement, l'ITM est couplé à la 1re édition du Salon international de l'artisanat de Madagascar (IHM ou International Handicraft Fair Madagascar). Andry Rajoelina, président de la République, donne, lui aussi, une image des objectifs de ce double rendez-vous dans son allocution d'ouverture.

"(...) avec nos 5 000 kilomètres de côte, Madagascar se positionne comme un pont stratégique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et toute la région de l'océan Indien. Notre grande île concentre à elle seule 5 % de la biodiversité mondiale. Madagascar, la plus grande île du continent africain, regorge de trésors naturels et culturels inestimables, de richesses naturelles, offrant ainsi d'incontournables opportunités économiques et touristiques", déclare le chef de l'État.

Pérégrination

"(...) notre pays offre une diversité de paysages et d'activités qui émerveillent et enchantent tous ceux qui y mettent les pieds. Mais Madagascar, ce n'est pas seulement une beauté naturelle, c'est aussi une culture riche et vibrante, une hospitalité légendaire qui rendent chaque visite inoubliable. Nos marchés colorés, nos danses traditionnelles sont autant de facettes qui composent l'âme de notre nation", ajoute toutefois le locataire d'Iavoloha.

Le salon ITM et l'IHM dureront quatre jours. Hier et aujourd'hui, la scène a été réservée aux professionnels du tourisme et des secteurs connexes. Demain jusqu'à dimanche, place au grand public. Tous pourront jouir d'une pérégrination au milieu des stands. Tous pourront se laisser emporter par l'enchantement des chants, des musiques qui sont une des expressions "des identités culturelles" malgaches.

En déambulant dans les travées du CCI, les visiteurs pourront toucher, sentir, goûter et s'imprégner de la beauté de la diversité de couleurs, de formes, de matières, de goûts et d'arômes qui démontrent la créativité multidisciplinaire des artisans malgaches. Une diversité qui démontre aussi la richesse de la nature de la Grande île et des possibilités qu'elle permet. Des sculpteurs, des producteurs d'huiles essentielles, des restaurateurs, des couturiers, des coiffeurs, des tisseurs de raphia démontrent leur savoir-faire et exposent leurs produits à l'ITM/IHM.

Les visiteurs pourront aussi s'évader, par l'imaginaire, le temps d'une visite avec les perspectives proposées par les agences de voyage. Certes, le Salon a pour ambition d'être une rampe de lancement pour mettre définitivement le tourisme sur orbite et pour qu'il ait l'impact escompté sur l'essor de l'économie nationale. Mais, pour l'individu lambda, il pourrait aider à se faire une idée ou même choisir sa prochaine destination pour les vacances.