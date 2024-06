Madagascar: Spectacle - La danse traditionnelle malgache enchante les Réunionnais

La danse traditionnelle malgache a été mise à l'honneur avant-hier à La Réunion grâce au spectacle présenté par le groupe Disaraga.

Succès total. Hier soir, le groupe Disaraga a honoré la danse traditionnelle malgache au Teat Plein Air de Saint-Gilles. Les spectateurs ont été émerveillés par des performances envoûtantes de «Salegy», «Kinetsa» et «Tsinjabe du Sud». Composé de Saraela Ramparany, Vidoc, Saroy, et Marie-Ange, le groupe a également présenté les jeux traditionnels malgaches tels que Soamiditra et Lamako, ainsi que les rythmes uniques typiquement malgaches.

Le public réunionnais est venu nombreux, vibrant au rythme malgache et restant captivé jusqu'à la fin du spectacle. «La salle était pleine à craquer malgré la concurrence d'autres événements ce soir-là. Même l'adjoint au maire était présent pour honorer l'événement. Le spectacle a duré deux heures et demie sans interruption, et je n'ai vu personne quitter la salle. C'est difficile de trouver les mots pour décrire cette expérience. Nous sommes très satisfaits et je pense que les spectateurs le sont aussi», déclare Saraela Ramparany, fondatrice du groupe Disaraga.

Un véritable triomphe

Les danseurs, vêtus des créations de Sih Rakout, ont transporté le public au coeur de la culture malgache authentique. En plus des danses traditionnelles malgaches, le spectacle a proposé des performances de danse classique indienne, urbaine, africaine, et d'autres styles variés. «Nous avons reçu de nombreux applaudissements tout au long de notre prestation. Après ce spectacle, nous participerons ce jour au Festival de la Musique à Saint-Paul avant de partir le 22 juin, poursuivant ainsi notre mission de partage de la danse traditionnelle malgache», ajoute Saraela Ramparany.

%

Le spectacle a été un véritable triomphe, célébrant la richesse de la culture malgache et la passion des artistes de Disaraga. Avant ce spectacle, le groupe a dispensé des cours de danse traditionnelle dans sept écoles primaires et à l'université à La Réunion, en collaboration avec l'école de danse Kor É Danse dirigée par Dominique Marceau. Cette collaboration fait suite à l'invitation de K'olo Disaraga à Dominique Marceau en janvier dernier. «L'échange entre K'olo Disaraga et Kor É Danse est le fruit d'une collaboration qui dure depuis plus de trente ans entre les chorégraphes Saraela Ramparany et Dominique Marceau», conclut Saraela Ramparany.