Afrique: Athlétisme/ Championnat d'Afrique - La participation dépend du minima

Finie la simple participation. La Fédération malgache d'athlétisme (FMA) a tranché sur l'identité des deux athlètes qui représenteront la Grande île au XXIIIe Championnat d'Afrique d'athlétisme senior, qui aura lieu à Douala, au Cameroun, du 21 au 26 juin. Claudine Nomenjanahary, spécialiste de la distance reine de l'athlétisme, le 100 mètres, et Sidonie Fiadanantsoa, médaillée d'or aux Jeux africains sur 100 mètres haies, représenteront Madagascar durant cette joute continentale.

Depuis l'officialisation du nom des deux athlètes, des voix s'élèvent pour critiquer, non pas la qualité des deux reines de l'athlétisme malgache, mais le nombre réduit d'athlètes. Au départ, le nombre prévu était au moins quatre, deux hommes et deux femmes qui s'aligneraient sur les distances de 100 mètres, 200 mètres, 100 mètres haies (dames), 400 mètres (hommes) et 400 mètres relais mixte.

Un athlète déçu, qui souhaite garder l'anonymat, commente : « Après les JIOI 2023 à Antananarivo, les athlètes ont été invités à poursuivre les entraînements afin de préparer les Jeux africains du mois de mars. Au dernier moment avant les Jeux, plusieurs épreuves ont été écartées (la mienne y figurait). Après les Jeux africains, on nous a conseillé de durcir les entraînements en préparation du championnat d'Afrique qui débutera demain, mais voilà, nous sommes encore écartés ».

Et cet athlète anonyme de continuer : « À quoi sert de continuer ? Nous sommes fatigués de nous entraîner dur alors que nous ne pouvons pas nous mesurer contre les meilleurs Africains. L'athlétisme malgache est en perte de vitesse. Le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) sert-il à quelque chose ? Si cela continue ainsi, il vaut mieux arrêter », termine-t-il.

Aina Tafitasoa Andriaterakandriana, directeur d'appui au sport de haut niveau au sein du MJS est clair dans ses réponses : « Le MJS n'a rien à voir avec la désignation des athlètes. Il appartient à la FMA de désigner ceux ou celles qui ont atteint le minima ».

Concernant ce minima, il faut courir entre 14.00 et 14.24 pour le 100 mètres haies, et Sidonie Fiadanantsoa, spécialiste du 100 mètres haies, l'a couru en 12.86. Pour le 100 mètres plat, un temps entre 11.7 et 11.94 est exigible, et Claudine Nomenjanahary court le 100 mètres plat en 11.34. Pour les hommes, il faut courir entre 10.2 et 10.44 pour le 100 mètres; Toky Sy Aro Ralison a un temps de 10.75. Pour le 400 mètres, il faut courir entre 46.05 et 46.64, alors que Patrice Remandro le court en 47.5.

La participation symbolique est révolue maintenant. Hery Rambeloson, directeur technique national de la FMA, souhaite plein succès aux deux athlètes malgaches.