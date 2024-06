Madagascar: Arbitrage - Trente-quatre instructeurs se recyclent

Sessions de recyclage. Deux instructeurs de la Fifa, l'Ivoirienne Ananh Jeanne Ayemou et le Mauricien An Yan Lim Kee Chong, sont en mission à Madagascar pour diriger un cours de remise à niveau destiné aux instructeurs d'arbitres.

Trente-quatre participants bénéficient du cours, du 19 au 23 juin, au stade Elgeco Plus By Pass, pour perfectionner leurs compétences et se tenir à jour des dernières règles et pratiques en matière d'arbitrage. Les expertises et expériences internationales des instructeurs de la Fifa seront des atouts précieux pour les participants. Ces derniers pourront bénéficier de leurs conseils avisés et de leurs enseignements de qualité.

Un large éventail de sujets, allant des révisions théoriques des lois du jeu à des exercices pratiques sur le terrain, sera abordé durant les cinq jours de cours. Madagascar compte actuellement une trentaine d'instructeurs d'arbitres, dont ceux spécialisés en technique et physique. Outre l'instructeur national, chaque ligue devrait en avoir un.

Dix instructeurs ont récemment bénéficié d'une formation. Selon les récentes statistiques, la Grande île compte en tout mille cent vingt-six arbitres, dont dix-neuf internationaux, six centraux (quatre hommes et deux femmes). Les assistants sont au nombre de treize, sept hommes et six femmes, et deux en beach soccer. Les mille autres arbitres et quelques-uns ont le grade national et régional.