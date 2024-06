Ile Maurice: Championnats nationaux (Ce week-end) - Deux titres à défendre pour Christopher Lagane

L'année dernière, Christopher Lagane avait réalisé un rare exploit. Le leader du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi avait remporté les titres de champion de Maurice du contre-la-montre individuel et de la course en ligne. Il aura la difficile tâche de les défendre ce week-end.

Christopher Lagane avait survolé le contre-la-montre individuel l'an dernier en étabsant un nouveau record sur le parcours de Côte-d'Or. Il avait réalisé pour la toute première fois une moyenne supérieure aux 50 km/h, soit 50,258 km/h précisément, pour les 18,4 kilomètres. Cette année, toutefois, Lagane dira n'avoir pas travaillé spécifiquement le chrono et s'être davantage concentré sur la course en ligne.

«Je ne me suis pas trop préparé pour le CLM. Je me suis davantage focalisé sur la route. Et puis, avec tous les voyages que l'on a effectués avec la sélection, je n'ai pas eu trop l'occasion de rouler avec mon vélo de chrono. Hier (mercredi), j'ai été faire une reconnaissance du parcours histoire de retrouver un peu les sensations. Je vais tout donner. De toute manière, un CLM se joue à la pédale. Il faut être à bloc du début à la fin», confie-t-il.

Sur la course en ligne, Lagane jouera la carte collective. Il a la chance de pouvoir compter sur plusieurs coéquipiers de valeur. «Pour la course en ligne, on va faire un travail d'équipe. Il y aura à mes côtés Hanson (Matombé), Thibault (d'Unienville) et Samuel (Quevauvilliers) notamment. Ils partiront dans les échappées. Souvent, le championnat sur route revient à un outsider. Maintenant, si à la fin je me retrouve en bonne position, je saisirais ma chance. Si je remporte l'un des deux titres, ce sera une belle satisfaction. Si je remporte à nouveau celui de la course en ligne, ce sera très spécial», ajoute le double champion 2023.

Que ce soit sur le CLM ou sur la course en ligne, Lagane aura deux sérieux adversaires qui avaient d'ailleurs figuré sur le podium l'année dernière : Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond. Les deux coureurs ont accompli de jolis progrès en une année. Mayer reste sur une excellente deuxième place au Tour de Maurice (11-14 juin) et il est évident que le fait d'évoluer au sein de l'équipe continentale anglaise St Piran lui a permis de passer un palier.

Il s'est aguerri au contact d'adversaires de calibre lors de courses relevées en Europe. Quant à Aurélien de Comarmond, il est définitivement plus compétitif pour sa deuxième année en France. Il a rejoint un club où il se sent plus à l'aise, Océane Top 16.

La preuve est qu'il a signé deux succès à deux semaines d'intervalle le mois dernier. Personne n'a oublié sa prestation remarquable aux Jeux d'Afrique au Ghana en mars quand il avait décroché la bagatelle de six médailles. Malheureusement, sur le Tour de Maurice, il a joué de malchance lors des deux étapes dont les profils lui convenaient en étant victime de problèmes mécaniques. Cependant, il a pris une très encourageante troisième place lors de la Courts Mammouth Classic à Sorèze dimanche dernier.

«Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment préparé pour le CLM. D'ailleurs, j'ai laissé mon vélo en Angleterre et j'ai eu un vélo en prêt de la fédération. Cela risque donc d'être compliqué pour moi. Je me satisferai d'un podium», indique Alex Mayer. S'agissant de la course en ligne, celui-ci dira que «comme chaque année, ce sera une épreuve assez tactique».

«Il ne faudra pas se faire piéger. Tout le monde a à coeur de bien faire. Je vais tout donner en espérant gagner. Je suis en bonne condition bien que je me sente encore un peu fatigué après les efforts fournis sur le Tour de Maurice. Je sais qu'Aurélien (de Comarmond) et Chris (Lagane) sont en forme et il ne faut pas oublier d'autres coureurs comme Hanson (Matombé) ou William (Piat)», observe celui qui sera en quête d'un quatrième titre après avoir été invaincu de 2020 à 2022.

Aurélien de Comarmond est l'adversaire que Christopher Lagane craint le plus sur le CLM. «Je sais qu'Aurélien a bien préparé le chrono», lance-t-il. En 2023, le cycliste de 21 ans avait terminé troisième à 49 secondes du tenant du titre et à 12 secondes de Mayer.

«Après la Courts Mammouth Classic dimanche, j'ai pris un jour de repos et mardi, j'ai repris l'entraînement. Sur le CLM, j'ai envie de bien faire. J'aurais bien aimé le gagner mais ce ne sera pas simple car il y a Chris (Lagane) et Alex (Mayer) qui sont très bien en ce moment. Je vais, en tout cas, essayer de faire le meilleur chrono possible. C'est le même parcours que l'année dernière, il me convient car il est roulant. Il faudra bien se positionner sur le vélo», analyse-t-il.

Quid de la course sur route dimanche ? «Le souci est qu'Alex et moi, nous sommes seuls contre plusieurs coureurs du Faucon Flacq SC. On ne sait pas trop comment les choses vont se passer.» L'an dernier, Aurélien avait tenté une échappée loin de l'arrivée. Était-ce une mauvaise tactique ? «Je ne pense pas», répond-il. Et de préciser: «Je n'étais pas assez fort. Je me sens en meilleure condition cette année. On verra bien cette fois.»

Christopher Lagane et Alexandre Mayer possèdent plus d'expérience qu'Aurélien de Comarmond mais celui-ci a gagné en maturité ces derniers mois. Les trois figures de proue du peloton mauricien vont-elles, comme il y a un an, monopoliser le podium des deux épreuves du week-end ou est-ce que des outsiders viendront bousculer la hiérarchie ? Les jeux sont ouverts!

