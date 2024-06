Ile Maurice: 599 nouvelles recrues rejoignent la force policière

Mercredi matin, 599 jeunes recrues de la force policière ont célébré leur Passing Out Parade, au Gymkhanna Club, Vacoas, marquant la fin de leur formation rigoureuse de 28 semaines et leur intégration officielle dans les rangs de la police. Ces nouvelles recrues, qui ont intégré l'équipe le 6 décembre 2023, est composée de 104 femmes et 495 hommes.

La cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée en présence de leurs familles et amis, et de dignitaires, mettant en avant la discipline et le dévouement de ces nouveaux policiers. Les recrues ont été formées dans diverses écoles de formation à travers l'île, notamment à la Police Training School des Casernes, la Special Supporting Unit Training School, les Wings 1 et 2 de la Police Training School à Vacoas, la Coast Guard Training School et la Special Mobile Force Recruit Cadre. Les 104 femmes ont suivi leur formation à la Police Training School de Beau-Bassin.

Sept recrues se sont particulièrement distinguées et ont été honorées par le Premier ministre. La Trainee Woman Police Constable (TWPC) Raffin-Rakotomahefa, les Temporary Police Constables (TPC) Nundun, Zameer, Tacooree et Bungaroo, le Police Constable Veerabudren et le Trainee Private (T/PTE) Sattoorghen ont reçu des distinctions pour leur performance exceptionnelle. Chacun d'entre eux a été posté dans différents barracks à travers l'île, démontrant ainsi leur compétence et leur engagement exemplaires.

%

Dans son discours, le commissaire de police a félicité les nouvelles recrues pour leur persévérance et leur engagement, les exhortant à servir avec honneur et dévouement. Il a souligné l'importance de leur rôle dans la société, et a rappelé que la confiance du public est essentielle dans l'accomplissement de leur mission. Le Premier ministre a, quant à lui, réitéré que son équipe et lui restent fermes dans la lutte contre la drogue. «Les saisies record et les arrestations de ces dernières années témoignent de notre détermination inébranlable à cibler les trafiquants de drogue et leurs complices.»

Il a aussi affirmé qu'environ 1 000 policiers seront recrutés dans les prochains mois car «la sécurité nationale et celle de nos citoyens a toujours été une priorité du gouvernement. Le maintien de l'ordre est une composante essentielle du développement socio-économique de tout pays».

Il a aussi lancé un appel aux recrues, leur demandant de ne pas s'arrêter là et de saisir les opportunités de suivre des cours offerts localement ou par des pays amis comme l'Inde, la France, les États-Unis, la Chine, la Malaisie, Singapour, l'Australie et le Japon. Il a rappelé qu'il s'agit d'une profession qui exige un haut niveau de loyauté, d'intégrité et de dévouement. Il les a également mis en garde contre toute tentative de salir l'image de la force policière.

TWPC Raffin Rakotomahefa, 23 Ans, «Best Recruit» de la Police Training School de Beau-Bassin

Cette jeune mère de 23 ans est l'image même du courage. Après avoir été séparée de son fils pendant son «training», elle reçoit une distinction pour Best Recruit. Elle tient à remercier sa mère et ceux qui l'ont soutenue. «J'ai toujours été attirée par ce travail et je suis très fière aujourd'hui. Je souhaite faire une longue carrière dans la force policière.»

TPC Nundun, «Best Recruit» à la Police Training School des casernes

Ce jeune homme de 22 ans, habitant Chemin-Grenier, est aux anges. Il a pu réaliser son rêve de petit garçon, celui de porter l'uniforme bleu. «C'est un rêve pour moi et pour ma maman aussi. Aujourd'hui, j'ai réussi. Je vais faire la fierté de ma famille et je ferai tout pour réussir», a-t-il expliqué.

T/PTE, Sattoorghen, 27 ans, «Best Recruit» de la Special Mobile Force recruit cadre

«C'est un grand honneur pour moi de faire partie de l'équipe de la Special Mobile Force. Le training a été dur, mais nous avons persévéré, et aujourd'hui, nous avons réussi.» Il explique que c'était son rêve de suivre les pas de son défunt père et de le rendre fier de lui.