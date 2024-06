Congo-Kinshasa: La société civile encourage la signature d'un pacte de paix entre Tshisekedi et Kagame pour le bien-être des réfugiés

Le panel des experts de la société civile a plaidé, jeudi 20 juin, pour un pacte de rétablissement de la paix et la stabilité entre Felix Tshisekedi et Paul Kagame pour le bien-être des réfugiés dans la région des grands Lacs.

Le coordonnateur national de cette structure, Dieudonné Mushagalusa l'a indiqué au cours d'une déclaration faite devant la presse kinoise en marge de la journée internationale des refugies.

Pour y parvenir et éviter une situation qualifiée de catastrophique des personnes déracinées, Dieudonne Mushagalusa pense qu'il faut mettre un terme à la guerre dans l'Est à travers des négociations entre les présidents de la RDC et du Rwanda.

« Il y a des millions de personnes qui sont à la fois de refugies et des déplacés. Pour éviter que cela puisse créer un problème de concept on parle des personnes déracinées. Cette situation est chaotique au point que ça cause l'anéantissement de l'être humain. La raison pour laquelle nous, panel des experts de la société civile pensons qu'il faut qu'on puisse avoir un impact sur la stabilité de la sous-région des grands lacs », a-t-il déclaré.

Dieudonné Mushagalusa est persuadé que le retour de la paix fera permettra à ces personnes déracinées de retrouver leur dignité.