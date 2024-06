Soudan: Le procureur général rencontre le Président du Conseil des droits de l'homme

Genève — Le procureur général, président du Comité national chargé d'enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Yassir Bukhari a rencontré vendredi le président du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur Omar Zniber, c'était dans le cadre de son examen des efforts de l'État et du système judiciaire soudanais pour réaliser justice pour les victimes.

Lors de cette réunion , M. Bukhari a informé l'ambassadeur Zniber de l'activité du Comité depuis le déclenchement de la rébellion des milices FSR, soulignant l'enthousiasme, la volonté et la capacité du système judiciaire national et des organes judiciaires au Soudan à accomplir leurs devoirs de réception des plaintes, de leur enregistrement, de conduite des enquêtes et de jugement, soulignant que le système judiciaire garantit le droit de l'accusé à un procès équitable.

Il a souligné la nécessité d'une coopération internationale dans le domaine pénal en raison du lien entre certains cas à l'étranger, tels que les biens pillés et transportés hors des frontières, outre la présence d'un certain nombre de victimes et de témoins dans certains pays voisins.

Le procureur général a présenté une copie du rapport intérimaire sur les travaux du comité au président du Conseil des droits de l'homme.

À son tour, le Président du Conseil des droits de l'homme a souligné son plein soutien à l'unité et à la souveraineté du Soudan et au respect de son système juridique et judiciaire, espérant que le Soudan surmontera les défis auxquels il est actuellement confronté.

Le rapport du Comité national sera publié sur le site Internet du Conseil des droits de l'homme en tant que document du Conseil.