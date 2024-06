Soudan: Abdullah Zayid - Le pays gagne diplomatiquement sa bataille

Al-Damazin — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts de la région du Nil Bleu, l'ingénieur Abdullah Issa Zayid a affirmé que le Soudan a gagné la bataille diplomatique et mène désormais l'initiative dans la bataille de la dignité contre la milice rebelle, il ne lui reste plus qu'à produire sa propre nourriture, et cet élément est disponible dans la région Bleue du Nil.

Dans une déclaration à la SUNA, M.Zayid a affirmé que le Nil Bleu est sûr et stable et qu'il possède d'énormes capacités agricoles et horticoles, mais qu'il manque d'intrants et de financement, faisant référence au besoin de la région de financer la saison agricole pour permettre à l'État de prendre sa décision et combler toutes les lacunes régionales et internationales, qui ne sont pas dénuées de diktats.

Le directeur général du ministère de l'Agriculture et des Forêts, Dr Abu Bakr Al-Tahir espère que l'État accélérera la fourniture d'intrants pour la saison agricole dès le début de la saison d'automne, à condition que les banques commerciales se chargent du financement du portefeuille, soulignant les efforts du ministère pour fournir les intrants par l'intermédiaire des organisations compétentes.