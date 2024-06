Afrique: La CAN 2025 au Maroc officiellement décalée à décembre 2025 et janvier 2026

Comme pressenti depuis l'officialisation de la Coupe du monde des clubs pour l'été 2025, la Confédération africaine de football (CAF) a acté, vendredi 21 juin 2024, le report de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Elle aura bien lieu au Maroc, mais pas à l'été 2025. Le tournoi continental se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Finalement, il n'y a vraiment rien de surprenant au report de la CAN 2025, qui devait se dérouler pendant l'été de l'hémisphère nord et qui aura lieu finalement du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La CAN au Maroc sera la troisième édition consécutive à être reportée de plusieurs mois, après la CAN 2021 au Cameroun (décalée à janvier-février 2022 à cause de la pandémie de Covid-19) et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire (décalée à janvier-février 2024 en raison d'une forte pluviométrie l'été dans le pays).

Depuis la CAN 2012, la CAF a toujours été obligé de changer ses plans initiaux, soit en décalant la compétition, soit en changeant de pays organisateur au pied levé. L'art du contrepied permanent.

Le calendrier de l'été 2025 trop chargé

Pour la CAN 2025, la Confédération africaine de football avait donné son accord de principe pour qu'elle se tienne en juillet-août 2025, pour gêner le moins possible le premier Mondial des clubs à 32 équipes, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Mais le calendrier est véritablement trop chargé cet été-là. Ces derniers jours, plusieurs syndicats de footballeurs avaient d'ailleurs protesté contre des cadences insupportables.

Ainsi, face à l'embouteillage Mondial des clubs-CAN 2025, il a été décidé de décaler la compétition africaine. Pourtant, il y a quelques semaines, face à la montée des rumeurs, la CAF avait démenti « les annonces concernant un éventuel report », les qualifiant de « fausses ».

Mais le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, avait tout l'air de préparer le terrain d'un report en confiant à l'AFP que « les discussions sont bien avancées avec les parties prenantes » et qu'une décision serait annoncée « bientôt ». La boucle est maintenant bouclée, et le report officiel.

La première CAN à se dérouler sur deux années

La 35e CAN de l'histoire, la seconde au Maroc après celle de 1988, innove par son calendrier. C'est la première fois que le tournoi continental se tiendra à cheval sur deux années, avec le début du premier tour le 21 décembre 2025 et la finale le 18 janvier 2026.

Cette période est totalement inédite, la CAN commençant habituellement début janvier pour se terminer en début février. . Cette nouveauté permettrait d'éviter un chevauchement des compétitions avec le nouveau format de la Ligue de champions UEFA, qui entre en vigueur dès 2024. Dans celui-ci, la 6e journée de la phase de groupes de la C1 se clôturera mi-décembre, tandis que la 7e journée démarre autour du 21 janvier.

Cet aménagement devrait permettre aux joueurs évoluant en Europe, et en lice avec leurs clubs en Ligue des champions UEFA, d'être disponibles.