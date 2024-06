Congo-Brazzaville: Secteur privé - Trois sociétés industrielles entendent booster leurs activités

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, a signé, le 21 juin à Brazzaville, des protocoles d'intention avec trois sociétés industrielles installées au Congo, en vue de les accompagner à développer et diversifier leurs activités.

Les trois sociétés sont Dangoté Cement, LGRP, spécialisée dans la transformation des objets en plastique, puis Ager Aliment exerçant dans la production de l'aliment de bétail. La signature du protocole d'intention entre les deux parties est le point marquant de la deuxième édition du petit déjeuner des investisseurs, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, le 21 juin à Brazzaville, sur le thème « Ensemble facilitons l'accroissement et la diversification des investissements dans le secteur industriel ».

Intervenant, le ministre du Développement industriel, a rappelé que l'Agence pour la promotion des investissements (API) a été instruite pour aller sur le terrain recueillir la perception de certaines entreprises sur la possibilité de se diversifier ou de faciliter la promotion du développement de nouvelles activités autour de leurs champs d'action avec ligne de mire le développement de la productivité.

« À l'orée de l'ouverture des frontières dans le cadre de la Zlécaf, il y a lieu de travailler davantage à consolider les performances des entreprises industrielles qui opèrent sur le territoire national, de manière à les préparer à intégrer au mieux les chaînes de valeur régionales, tout en optimisant la satisfaction des besoins nationaux par des produits compétitifs de qualité », a-t-il déclaré.

Présidant cette réunion avec les acteurs du secteur privé, Anatole Collinet Makosso a précisé : « Nous avions identifié ensemble, lors de la première édition, un certain nombre de goulots d'étranglement sur lesquels le gouvernement avait entrepris de travailler avec un nouvel élan. A ce jour, on peut noter que les lignes ont bougé dans le sens de la résolution de certains problèmes ».

« Dans le Plan national de développement (PND) 2022-2026, la contribution attendu des opérateurs économiques est importante notamment en matière de création d'emploi décent. A cet effet, les mesures fiscales de soutien au secteur privé pour l'embauche des jeunes sont prévues », a-t-il assuré.

L'une des batailles engagées très tôt par le gouvernement visait l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement de l'investissement, en lien avec le PND 2022-2026, dont la mise en oeuvre demeure largement tributaire des performances du secteur privé et des investisseurs tant nationaux qu'étrangers.

Evoquant la particularité de la deuxième édition du petit déjeuner des entrepreneurs, la directrice générale de l'API, Patricia Annick Mongo, a indiqué : « La particularité de cette édition est la signature des protocoles d'intention entre le gouvernement et les trois sociétés. Celles-ci s'engagent à créer 486 emplois directs sans compter les emplois indirects. C'est du concret. Désormais, dans le cadre de ces assises, il y aura un dialogue franc et direct ente les investisseurs et le gouvernement ».

Rappelons que la première édition du « Petit déjeuner des investisseurs » s'est tenue en février 2023. Initiée pour devenir le rendez-vous de référence entre le gouvernement et les investisseurs, cette édition avait réuni un peu plus d'une centaine de chefs d'entreprise, nationaux et internationaux.