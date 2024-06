Togo: Ayi Silva Kangani signe avec le Beitar Jérusalem

Le Togolais Silva Ayi Kangni (21 ans) jouera la saison prochaine avec le Beitar Jerusalem, D1 Israël.

Il évoluait à l'Austria Wien (D1, Autriche).

Son contrat avec le club israélien court jusqu'en 2029.

Silva Ayi Kangni avait signé son premier contrat professionnel en 2020 avec le Yehudah Tel Aviv FC.

Né en Israël de parents togolais, ses talents sont scrutés de près par la Fédération togolaise de football.

Beitar Jérusalem, officiellement connu sous le nom de Beitar Jérusalem Football Club, est l'un des clubs de football les plus célèbres et les plus anciens d'Israël. Le club a été fondé en 1936.

Depuis sa création, le club a joué un rôle majeur dans le football israélien et a acquis une base de fans passionnée et dévouée.

Beitar Jérusalem a connu de nombreux succès au fil des décennies. Le club a remporté plusieurs titres de la Ligue israélienne, connue sous le nom de Ligat ha'Al, ainsi que des coupes nationales telles que la Coupe d'État d'Israël (Gvia HaMedina). Il a également participé à diverses compétitions européennes, représentant Israël sur la scène internationale.

Parmi ses succès les plus notables, Beitar Jérusalem a remporté la Ligat ha'Al à six reprises et la Coupe d'État d'Israël à sept reprises. Ces victoires ont solidifié la position du club comme l'un des plus titrés et respectés du pays.

Kangani possède un pied gauche puissant et est capable de jouer à la fois en ailier gauche, en ailier droit, ainsi qu'en attaquant.

'Nous sommes heureux d'accueillir Kangni dans la famille du Beitar. C'est un grand talent qui correspond parfaitement au style de jeu que nous définissons et à la direction que le club veut prendre dans les années à venir. Nous travaillons de manière approfondie pour construire un effectif digne de se battre pour les sommets la saison prochaine', a déclaré vendredi à republicoftogo.com le directeur sportif, Almog Cohen