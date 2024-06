Cote d'Ivoire: Adama Touré commémore la déportation d'un guide religieux

En juin 1943, Checkna Hamahoullah appelé aussi Cheikh Hamallah, le marabout de Nioro, déporté du Mali en Côte d'Ivoire par les colons, puis en France, mourut en exil dans l'hexagone.

Né en 1883, Cheikh Hamallah a été le fondateur d'une branche de la confrérie soufie Tijaniyya désignée sous le nom de Hamallisme ou hamawiyya.

Au vu de nombreuses actions spirituelles, toutes les années, le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), Adama Touré commémore l'arrestation ce guide religieux. A cet effet, une cérémonie a été organisée le 19 juin 2024, à la grande mosquée Zawiya d'Adjamé 220 logements.

En présence de plusieurs imams et fidèles, El hadj Adama Touré, un document colonial en main, a rappelé les atroces et difficiles conditions dans lesquelles le Chérif de Nioro a été arrêté et déporté vers les pays comme la Côte d'Ivoire précisément à Adzopé.

Adama Touré, presqu'en sanglots, s'est toujours posé la question de savoir qu'est-ce que cet érudit avait pu bien faire pour mériter un tel sort ? Et de poursuivre : « Malgré toutes sortes de tortures, le Cheick nous a laissé deux grandes vertus que sont l'adoration continue de Dieu et le travail, estimant que la soumission, le pardon et la générosité sont issus de ces vertus ».

Pour El hadj Adama Touré, de 1943 à ce jour, ce qui fait 81 ans, cet éminent guide spirituel reste gravé dans les mémoires de ses élèves.

« Le déportant à Adzopé (Côte d'Ivoire), le colon croyait le punir en l'éloignant de toutes les bases religieuses. Mais il ne savait pas qu'une volonté de Dieu s'accomplissait, celle d'islamiser cette partie du pays. C'est en cela qu'après avoir rendu gloire à Dieu, nous n'allons jamais cesser de manifester notre profonde gratitude et nos remerciements infinis au Président de la République, Alassane Ouattara, qui nous gracieusement offert une partie du lieu de sa détention pour en faire un lieu de culte, une Zawiya. Ainsi donc, lors de toutes les prières canoniques et les prières surérogatoires, ce sont des pluies de bénédictions pour notre père Alassane Ouattara », a-t-il insisté.