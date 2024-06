Cote d'Ivoire: Métiers de bouche - Plus de 70 épicuriens lancent les activités de l'Association internationale de la gastronomie et de bienfaisance

L'Association internationale de la gastronomie et de bienfaisance (Aigb) a rassemblé plus de 70 épicuriens autour d'un cocktail dînatoire terre et mer orchestré par le chef Matthieu Garrel, Maître cuisinier de France 2014 et médaillé Grand Vermeil de la ville de Paris, la semaine dernière, à Abidjan Café by Mövenpick.

À l'occasion de cette soirée de lancement d'activités, le président-fondateur Fouad Joheir a rappelé la genèse de l'association. « Une association de franche camaraderie distinguée sans être guindée, sincère et désintéressée qui réunit celles et ceux qui font bonne chère en vue de bienfaisance, dans une confiance réciproque entre bonnes gens », a-t-il expliqué.

Il a indiqué que l'Aigb n'est pas une association fermée. Selon lui, elle est ouverte à toute bonne volonté et bonne moralité qui se reconnaît dans ses valeurs à titre personnel. Elle est également ouverte aux membres professionnels des métiers de bouche tels que chefs cuisiniers, hôteliers, restaurateurs, oenologues et sommeliers qui pourront participer aux différents concours qui seront organisés par l'association.

Ajoutant que la volonté de l'Aigb est aussi de susciter un élan de solidarité unissant de façon désintéressée ses membres autour de causes sociales en vue d'apporter un soulagement aux personnes démunies en général et aux orphelins en particulier.

%

La soirée a également été l'occasion d'intégrer et de distinguer des personnalités soutenant cette vision et ayant aidé à en établir les bases. Il s'agit, entre autres, de Mme Chantal Fanny, première vice-présidente du Sénat, Ndohi Raymond Yapi, vice-président du Sénat, Marie-Irène Richmond Ahoua, sénatrice, Pdg et Coordinatrice pour l'Afrique francophone du Rotary international, et chef Matthieu Garrel, Maître cuisinier de France 2014 et médaillé Grand Vermeil de la ville de Paris.

Sem. Chantal Fanny n'a pas manqué d'exprimer sa joie d'avoir été associée à cette initiative qui, selon elle, vise à la fois à ravir les palais des personnes distinguées autour de mets savoureux et des moments de qualité tout en participant à des activités de bienfaisance.

Le bureau exécutif de l'Aigb s'est engagé à relever le maximum de défis avec le démarrage de ses activités à la rentrée. Un dîner de haut vol déjà en chantier, témoignant de la volonté de ses membres et sympathisants, épicuriens et épicuriennes de tous horizons, de promouvoir les valeurs gastronomiques et partager des moments inoubliables de convivialité, d'amitié, de bienséance et de bienfaisance.