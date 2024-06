Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Juin 2024

Niger : Economie pétrolière- La Sonidep lance les travaux d’exploitation des blocs Bilma

Le site du puits Trakes SW-1 du bloc Bilma accueille, ce samedi 22 juin 2024, la cérémonie de lancement des travaux pétroliers relatifs à la recherche et à l’exploitation des blocs Bilma et des blocs R5, R6 et R7 détenus par la Sonidep en tant qu’opérateur national.

Situé dans le Nord-Est du Niger, à 1400km de Niamey, plus précisément à l’Est du bloc Ténéré et du bloc d’Agadem, le bloc Bilma couvre une superficie de 20.795 km2 et a connu d’importants travaux de recherche à travers 43 puits d’exploration réalisés ayant permis de découvrir 38 gisements. Le Niger, rappelle-t-on, est devenu pays producteur du pétrole en 2011 grâce à la mise en exploitation du bloc d’Agadem par la société chinoise Cnpc avec une production de 20.000 barils/jour. (Source : Anp)

Maroc : Can Foot Maroc 2025 - La Caf rend publiques les dates et donne les raisons du retard

Le président de la Caf a aussi donné les raisons pour lesquelles l'annonce des dates de la Can 2025 a pris beaucoup plus de temps que prévu. Dans un communiqué dont Fratmat.info a reçu copie, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé le vendredi 21 juin 2024, les dates de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations (Can) qui se déroulera au Maroc. Selon la note, le match d'ouverture de la Can Maroc 2025 se tiendra le dimanche 21 décembre 2025. Quant à la finale, elle est prévue le dimanche 18 janvier 2026.(Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Parlement de la Cédéao - Adama Bictogo invité à la session ordinaire d’Abuja

Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, a accordé une audience le 21 juin, à son bureau au Plateau, à Mémounatou Ibrahima, présidente de la Commission du Parlement de la Cédéao. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du lancement des quatre programmes genre de la Cédéao ; un programme visant notamment à soutenir les femmes victimes de fistule obstétricale, à offrir des bourses d'études aux jeunes filles et à fournir des aides financières pour renforcer l'autonomisation des femmes dans les pays membres de la communauté. Profitant donc de cette rencontre avec le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, Mémounatou Ibrahima l'a invité à la session ordinaire du Parlement de la Cédéao qui « se tiendra à Abuja, au Nigeria ». Une invitation à laquelle le président Bictogo a donné son accord de principe, selon elle. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte antiterroriste - Du riz enrichi pour donner du tonus à la troupe

L’Alliance des femmes des Etats du Sahel (Afes) a remis au ministre de la Défense et des anciens combattants 20 tonnes de riz enrichi au profit du personnel des Forces armées nationales et des familles de militaires tombés au front. La remise du don a eu lieu le 21 juin 2024 au Camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou au cours d’une cérémonie sobre. C’est du riz enrichi pour donner du tonus aux boys que le ministre en charge de la Défense, le Général de brigade Kassoum Coulibaly a reçu ce 21 juin 2024. « Cette remise, c’est pour galvaniser nos Fds et nos Vdp qui ne ménagent aucun effort pour un retour véritable de la paix », a déclaré Sienou/Sawadogo Andrea, présidente de l’Alliance des femmes du Sahel. D’une valeur de 8 millions, ce don, à l’en croire, a été rendu possible par l’entremise du Révérend Joseph Koumson. (Source : Burkina 24)

Rca : Rencontre Moloua-Bikantov - Le bilan du forum de st Pétersbourg au cœur des échanges

Quelques jours après son retour du forum international économique de St Petersbourg, Félix Moloua a reçu en audience à la Primature le vendredi 21 Juin 2024 l'ambassadeur russe accrédité en Centrafrique Alexandre Bikantov. Le bilan du dernier séjour russe du chef du gouvernement centrafricain a été au menu de cette rencontre ainsi que les perspectives d'avenir, rapporte la page facebook de la Primature.Felix Moloua a remercié les autorités russes pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi que l'honneur fait à son pays lors du forum, une occasion qui lui a permis de jeter la base d'une coopération agissante dans les domaines autres que la sécurité. L'entrevue entre le chef du gouvernement centrafricain et le consul russe a permis de débattre de la mise en œuvre de ce mémorandum dans le domaine agricole. (Source : abangui.com)

Madagascar : Coopération touristique - Une forte délégation ivoirienne à la 10e édition de la foire d’Antananarivo

Le ministre du tourisme et des loisirs conduit une importante délégation dans la capitale malgache à ma faveur de sa foire dédiée à l’écosystème touristique et ludique de l’Océan indien dont la Côte d’Ivoire est la guest-star, cette année. La 10e édition de l’International tourism fair Madagascar (Itm) se tient du 20 au 23 juin 2024 au Centre des Conférences Internationales à Ivato (Cci).Cette année, la Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur pour ce salon deux en un, avec la 1ère édition du Salon de l’artisanat qui lui est couplée. Et qui sera suivie, jusqu’au 26 juin prochain, des Premières Journées promotionnelles ivoiriennes sur la Grande Île. (Source : Presse locale)

Zambie : Fait divers - Une touriste américaine tuée par un éléphant

Une touriste américaine a été tuée par un éléphant dans la ville zambienne de Livingstone mercredi, la deuxième attaque de ce type dans le pays cette année, ont annoncé les autorités locales. Juliana Gle Tourneau, 64 ans, a été tuée lorsqu'un éléphant faisant partie d'un troupeau que les touristes observaient a attaqué leur véhicule, jeté Tourneau à l'extérieur et l'a piétinée. Elle faisait partie d'un groupe qui s'était arrêté près du pont culturel de Maramba en raison du trafic causé par le troupeau d'éléphants près du pont, ont-ils ajouté. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type cette année, après qu'un autre touriste américain a été tué en mars dernier lors d'un safari dans un parc national zambien, lorsqu'un éléphant a chargé un camion, l'a renversé, a tué le touriste et en a blessé cinq autres. (Source : alibreville.com)

Gabon : Diplomatie - Konan Kouadio Bertin dit KKB nommé ambassadeur de Côte d’Ivoire au Gabon (Officiel)

L'ex- ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Konan Kouadio Bertin dit KKB est le nouvel ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d'ivoire près de la République du Gabon. C'est le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du gouvernement gabonais présidé, ce jeudi 20 juin 2024, par le chef de l'Etat, le général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui livre l'information.(Source : alibreville.com)

Sénégal : En visite de travail en France- Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à Abdou Diouf

En séjour en France dans le cadre du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales à l’invitation de Gavi, l'alliance du vaccin, et de l'Union africaine, le président Bassirou Diomaye Faye a en profité pour rendre une visite de courtoise à un de ses illustres prédécesseurs à la tête de l'État du Sénégal. Le chef de l'État a en effet rendu visite au Président Abdou Diouf avec qui il a eu « un riche entretien ».« Je remercie le Président Diouf et sa famille pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. Je prie Allah de lui prêter longue vie et bonne santé afin qu'il continue de nous éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés », a poursuivi Bassirou Diomaye Faye dans une publication sur les réseaux sociaux. (Source : adakar.com)