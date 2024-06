Niger: Economie pétrolière : La Sonidep lance les travaux d'exploitation des blocs Bilma et des rendus de la Cnpc

Le site du puits Trakes SW-1 du bloc Bilma accueille, ce samedi 22 juin 2024, la cérémonie de lancement des travaux pétroliers relatifs à la recherche et à l’exploitation des blocs Bilma et des blocs R5, R6 et R7 détenus par la Sonidep en tant qu’opérateur national. L’information est rapportée par l’Anp.

Situé dans le Nord-Est du Niger, à 1400km de Niamey, plus précisément à l’Est du bloc Ténéré et du bloc d’Agadem, le bloc Bilma couvre une superficie de 20.795 km2 et a connu d’importants travaux de recherche à travers 43 puits d’exploration réalisés ayant permis de découvrir 38 gisements.

Selon le confrère, le blocs R5, R6 et R7, connus sous le nom du bloc R567, sont des rendus du bloc d’Agadem qui ont également connu des travaux de recherche à travers un ensemble de 165 puits d’exploration ayant abouti à la découverte indices importants de pétrole et de gaz naturel au niveau de 5 puits sur chacun des trois blocs.

Le Niger, rappelle-t-on, est devenu pays producteur du pétrole en 2011 grâce à la mise en exploitation du bloc d’Agadem par la société chinoise Cnpc avec une production de 20.000 barils/jour.

Depuis novembre 2023, avec le lancement de la phase 2 du projet Agadem, cette production est passée à 110.000 barils/jour dont les 90.000 barils/jour destinés à l’exportation à travers le Pipeline Export Niger-Bénin (long de près de 2000km), fruit d’un partenariat entre le Niger, le Bénin et la société chinoise Wapco.