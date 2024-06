Algérie: Réunion de coordination sur l'e-paiement et la préparation du LF 2025

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé, jeudi, une réunion de coordination regroupant les directeurs généraux et centraux du ministère, consacrée à plusieurs axes visant à renforcer la performance et la modernisation de la gestion financière, notamment à travers le développement des moyens de paiement électronique et la préparation de la loi de finances (LF2025), a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion a permis "une présentation détaillée du programme de développement des moyens de paiement électronique. Conçu par la Direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat (DGTCOF), ledit programme tend à renforcer l'utilisation des moyens de paiement électronique pour faciliter les transactions et les opérations, à améliorer la transparence, et à diversifier les outils et dispositifs de lutte contre l'économie parallèle, via la généralisation des moyens de l'e-paiement au niveau des administrations du secteur des finances et des autres secteurs, ainsi que du paiement mobile pour l'ensemble des banques", a précisé la même source.

Rappelant l'importance de ce programme pour moderniser l'économie nationale et favoriser l'inclusion financière, M. Faid a affirmé son engagement à "poursuivre les efforts en vue de moderniser la gestion financière, en accordant un intérêt particulier à l'innovation et à la performance".

La réunion a, en outre, porté sur la préparation de la loi de finances 2025, ajoute le communiqué, soulignant que "cette année a été marquée par le lancement d'une nouvelle application "IADAD" dédiée à la préparation du budget de l'Etat, conformément aux dispositions de la Loi organique relative aux lois de finances 18-15, visant à moderniser et à améliorer le processus d'élaboration du budget de l'Etat, en automatisant ce processus et en fournissant des données consolidées en temps réel".

Par ailleurs, il a été également question des préparatifs pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance (5 juillet) au niveau du ministère des Finances, un évènement phare pour célébrer les réalisations du pays", lit-on dans le communiqué.

Soulignant l'importance de cette occasion pour "la mémoire et l'histoire du secteur des Finances", le ministre a indiqué que cette date symbole sera l'occasion d'honorer les contributions des différentes générations à la prospérité de l'économie nationale".