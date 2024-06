Angola: Le pays envisage de construire une autoroute pour relier les pays voisins

Luanda — Le Gouvernement angolais projette de construire la première autoroute qui reliera le sud et le nord de l'Angola aux pays voisins, sur une longueur d'environ 1.400 kilomètres.

Pour mener à bien cet engagement, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos dos Santos, a tenu cette semaine une réunion à Macao (Chine) avec le groupe China Road and Bridge Corporation (CRBC), ce qui favorisera un éventuel accord de principe pour des discussions formelles et la signature d'un mémorandum d'entente entre les parties.

Le mémorandum vise à garantir les investissements et les projets pour la construction de l'autoroute susmentionnée, selon un communiqué du ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, auquel l'ANGOP a eu accès ce vendredi.

Le document précise que le ministre a également rencontré plusieurs groupes d'affaires chinois, dans le cadre de la participation de l'Angola au 15ème Forum international sur l'investissement et la construction d'infrastructures, qui a eu lieu du 18 au 21 de ce mois, à Macao.

Parallèlement, Carlos dos Santos a également participé à la réunion annuelle du Mécanisme international pour la promotion des infrastructures durables (MISIP), où il a présenté les principales tendances de développement dans la construction d'infrastructures en Angola, en mettant l'accent sur le domaine routier ( routes et ponts), les bâtiments publics et les logements, présentant l'état actuel et les projets futurs du pays.

Selon le responsable, la coopération internationale a joué un rôle vital dans le développement des infrastructures en Angola, en mettant l'accent sur la République populaire de Chine, qui a été l'un des principaux partenaires stratégiques du pays, en finançant et en construisant plusieurs infrastructures essentielles, telles que des routes, ponts, bâtiments, logements, équipements publics sociaux, ports, aéroports et centrales électriques.

A cette occasion, le ministre a demandé au secteur privé chinois de continuer à soutenir la modernisation des infrastructures en Angola, où la promotion des partenariats public-privé (PPP) est de plus en plus courante, comme moyen efficace de mobiliser des ressources, des technologies et des expériences du secteur privé, visant au développement de grands projets, tels que des autoroutes, des routes nationales, des ponts transfrontaliers et à la réduction du déficit de logements.

En outre, il a souligné que la coopération entre l'Angola et la Chine a facilité le transfert de technologie et de connaissances, permettant la formation du personnel local.

Carlos dos Santos a également souligné que le pays dispose d'un réseau routier de 79.300 km, dont 27.600 sont des routes nationales, avec plus de 11.400 km déjà asphaltés, ce qui représente environ 41,3% de la longueur totale du réseau routier national.

Dans le domaine des routes municipales, il a signalé 51.700 km, dont plus de 15.100 km actuellement asphaltés, ce qui représente environ 29% de la longueur totale.