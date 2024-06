Angola: La Vice-présidente de la République encourage les enfants à préserver l'environnement

Luanda — La Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a demandé vendredi aux enfants de préserver l'environnement, car il joue un rôle fondamental dans la vie des êtres humains.

La Vice-présidente de la République a fait cet appel aux élèves de l'école n°1135 qu'elle a reçu dans son bureau dans le cadre des activités du mois de l'enfant (juin) qui se déroulent sous le thème « Former maintenant les écologistes de demain».

Esperança da Costa, qui a interagi avec les enfants, a souligné certaines des conséquences du changement climatique, tels que l'insécurité alimentaire, les conflits sociaux, les pertes de vies humaines et les déplacements forcés de populations.

Selon la Vice-présidente, le changement climatique menace les écosystèmes et affaiblit la réalisation des droits fondamentaux.

Elle a expliqué aux enfants les changements subis par l'environnement et les défis mondiaux pour inverser la situation.

Esperança da Costa a souligné la manière dont l'Exécutif angolais a développé des programmes environnementaux, ainsi que ceux liés à la promotion des droits et devoirs des enfants, afin qu'ils ne manquent pas d'eau, d'éducation de qualité et d'un environnement sain.

A l'occasion, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a informé que toutes les matières de l'enseignement primaire et secondaire incluent des contenus sur les questions environnementales, afin d'enseigner aux enfants l'importance de l'environnement.

Elle a également indiqué que le département ministériel qu'elle dirige travaille avec l'UNESCO sur un programme de plantation d'arbres pour préserver l'environnement et la collecte sélective des déchets dans 55 écoles.

À son tour, la petite Jasmim da Cruz s'est montrée satisfaite de la visite et de ce qu'elle a appris sur l'environnement, appelant les autres enfants à ne pas abîmer les plantes.

Quant à la petite Jucelina Afonso, elle dit avoir appris qu'on ne doit pas brûler les plantes ni maltraiter l'environnement, car sans elles, il n'y a pas d'oxygène.

Le décret présidentiel n° 149/22 introduit une nouvelle stratégie nationale d'éducation environnementale en Angola, qui devrait être mise en oeuvre d'ici 2050 et propose des objectifs à atteindre en termes d'assainissement de base ou la non utilisation de plastiques qui sont normalement associés à d'autres types de politiques publiques.

Le document définit que les principaux objectifs de cette stratégie consisteront à renforcer les mécanismes de dialogue dans la société, à établir un consensus sur des mesures et des actions communes, à créer un environnement propice à la production de valeurs et au changement de comportement, à élargir la base de connaissances sur la durabilité et la protection de l'environnement et à encourager la participation permanente des citoyens et de la société aux programmes d'éducation environnementale à court, moyen et long terme.

Les trois axes de la stratégie s'articulent autour des concepts de citoyenneté environnementale, de consommation consciente et durable et d'assainissement de l'environnement.