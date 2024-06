Angola: Des instituts de formation des futurs enseignants pourraient être obligés à fermer leurs portes

Lubango — Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio Silva, a averti ce vendredi, à Lubango, province de Huila, que les institutions publiques ou privées qui forment des enseignants sans profil approprié verront leurs cours interrompus à partir de la prochaine année universitaire.

La mesure découle du régime juridique de la formation initiale des éducateurs de la petite enfance, de l'enseignement primaire et secondaire, qui doit tenir compte du profil de l'enseignant, des infrastructures, des salles de classe, des bibliothèques, du réseau Internet, des laboratoires, entre autres qui permettent de contribuer au processus d'enseignement et d'apprentissage.

Eugénio da Silva a souligné que l'Angola a besoin de disposer d'un corps enseignant avec un profil plus spécifique et approprié, qui corresponde aux exigences nécessaires dans le cursus de formation des formateurs, afin que les étudiants puissent bien apprendre pour mieux former dans le futur.

S'adressant aux journalistes dans le cadre d'une visite de travail de deux jours à Huila, où il observe les conditions infrastructurelles des institutions d'enseignement supérieur, il a déclaré que le ministère de l'Enseignement supérieur veut que la qualité du processus de formation soit basée sur l'organisation du stage, car c'est un espace avec des compétences théoriques et pratiques.

Il a souligné que les établissements qui violent le régime juridique de l'enseignement supérieur seront contraints de cesser de donner des cours et d'admettre de nouveaux étudiants.

Suite aux visites déjà effectuées dans les provinces de Luanda, Lunda-Norte, Bengo, Cuanza-Sul et Uige, la secrétaire d'État a qualifié de préoccupante la situation dans ces établissements, car certains ont de « bonnes conditions », mais il y en a d'autres où elles sont « très précaires » et qu'ils seront obligés d'interrompre les cours.

Il a rappelé que le bilan général sera dressé en juillet de cette année, quand les autorités indiqueront quelles universités pourront ou non admettre de nouveaux étudiants.

Il a annoncé, d'autre part, que l'État mettra à disposition un budget supplémentaire pour renforcer et soutenir l'amélioration des conditions requises dans les établissements publics d'enseignement supérieur, destiné à l'achat de matériel contribuant à la formation du futur personnel.

Eugénio Silva a déclaré qu'il s'agit d'un projet visant à la réhabilitation des infrastructures, à l'achèvement des campus universitaires, ainsi qu'à la construction de nouvelles installations.

La visite du Secrétaire d'État du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Technologie et de l'Innovation réserve des visites à deux unités organiques privées, à savoir l'ISPI et Evangélico do Lubango, tandis que le mardi 25 juin, il évaluera l'Institut des sciences de l'éducation et l'Institut supérieur catholique de Lubango.