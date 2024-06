Sénégal: SONAGED - Le nouveau DG décline son ambition pour le secteur du nettoiement

Dakar — Le nouveau directeur général de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr, installé vendredi dans ses fonctions, a fait part de son ambition de faire de cette structure un modèle de réussite en matière de développement durable.

"Mon ambition est de faire de la SONAGED un modèle de réussite en matière de développement durable, en contribuant activement à la réalisation des objectifs nationaux et internationaux en matière de réduction des déchets et de promotion de l'économie circulaire", a-t-il dit.

M. Sarr s'exprimait lors de sa passation de service avec son prédécesseur Abou Ka, qui a passé trois mois à la tête de la SONAGED avant de passer la main.

Khalifa Ababacar Sarr, ingénieur en géomatique appliquée en gestion des déchets, s'est aussi engagé à poursuivre la "dynamique" déjà amorcée par ses prédécesseurs.

"Les défis sont nombreux, mais les opportunités sont également vastes. Nous allons travailler à renforcer nos capacités opérationnelles, à investir dans la recherche et l'innovation et à développer des partenariats stratégiques qui soutiennent nos objectifs à long terme", a-t-il assuré.

Pour y parvenir, le nouveau DG de la SONAGED mise sur plusieurs leviers essentiels pour "une gestion des déchets plus durable et efficace", avec l'appui des partenaires techniques et financiers.

Il compte par exemple s'appuyer sur l'expansion des infrastructures, l'innovation technologique, les partenariats public-privé, l'éducation et la sensibilisation, la création d'emplois, la durabilité environnementale.

Khalifa Ababacar Sarr a également évoqué d'autres leviers tels que la promotion de l'économie circulaire, la recherche et le développement, l'amélioration de la collecte sélective, la réduction des déchets alimentaires, l'optimisation des centres de traitement et la gestion des déchets spéciaux.

M. Sarr a souligné "l'importance cruciale" que revêt la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), qui a connu plusieurs mutations avant de devenir une société anonyme (SA), des acquis qu'il veut renforcer et consolider.

"Aujourd'hui, sur quelques villes comme Kaolack, Tivaouane et Touba, on a des centres intégrés de valorisation des déchets issus du programme de gestion des déchets urbains (PGDU), le programme national de gestion des déchets, avec un financement de la Banque islamique de développement (BID) depuis 2011, pour accompagner plus de 400 communes", a-t-il rappelé.

Il considère que cette même dynamique doit être maintenue pour arriver à implanter des infrastructures similaires dans les 553 communes du Sénégal.

La SONAGED joue un rôle clé dans la préservation de l'environnement, a rappelé Khalifa Ababacar Sarr.

"En adoptant des pratiques de recyclage et de valorisation des déchets, nous contribuons à la conservation des ressources naturelles et à la réduction de l'empreinte écologique du Sénégal", a-t-il relevé.

Selon son nouveau directeur général, la SONAGED est aussi "un moteur de développement durable" en ce qu'il contribue à impulser "une économie inclusive" à travers la création d'emplois dans ce secteur.

Il se dit "conscient" des défis qui l'attendent et compte s'appuyer sur l'expérience et l'expertise des 17127 travailleurs de la SONAGED pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés.

Le directeur général de l'administration territoriale, William Manel, la directrice de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sinna Amadou Gaye, ainsi que des autorités religieuses et coutumières ont pris part à la passation de service entre les DG sortant et entrant de la SONAGED.

Les administrateurs et les directeurs sectoriels de la SONAGED, ainsi que les membres du comité exécutif de la structure étaient également présents à la cérémonie, de même que les concessionnaires du nettoiement et les syndicalistes.