Madagascar: Session parlementaire - Adoption éclair de lois à Tsimbazaza

Comme une lettre à la poste. Depuis mercredi, les députés de l'Assemblée nationale sont en séance plénière pour le compte de la première session ordinaire du Parlement de l'année et la dernière de cette législature. Plusieurs textes sont passés sous leurs yeux pour être analysés et votés. Rien que la journée de jeudi, les parlementaires de la Chambre basse ont pu voter trois projets et une proposition de loi. Hier, deux autres textes ont été votés.

Six analyses et votes de loi en l'espace de deux jours. Les députés sont rapides dans la prise de décision. Une raison probable de cette rapidité est le nombre de parlementaires présents en séance plénière. Comme c'est devenu une habitude depuis quelque temps, le taux d'absentéisme des députés lors des sessions interpelle dans cette dernière session de la législature.

Cette fois-ci, l'excuse de la plupart des députés est le fait d'être toujours dans leurs districts en attendant la proclamation des résultats définitifs et officiels des élections législatives. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) est attendue dans les jours qui viennent vu que celle de la Ceni est intervenue le 11 juin dernier. Toutefois, les textes que les députés ont eu à analyser et voter ne sont pas des moindres.

Code du travail

Lors de ces trois jours de séance plénière, les parlementaires de Tsimbazaza ont pu voter, entre autres, le projet de loi portant code du travail. Ou encore la proposition de loi du député Marco Tsaradia sur cinq fokontany du district d'Ampanihy Andrefana qui veulent changer de commune pour des raisons géographiques. Des ministres ont été présents durant ces séances plénières pour soutenir leurs projets de lois. La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana, pour le projet de refonte du code du travail et la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, pour divers projets sur l'adhésion de Madagascar à divers traités et conventions internationales.

Secteur privé

Les députés votent le congé de paternité

Jeudi dernier, en présence de la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique Hanitra Fitiavana Razakaboana, les députés ont voté la refonte du code du travail. Dans cette refonte figure l'acceptation d'un congé de trois jours pour les nouveaux pères dans le secteur privé et quinze jours pour ceux dont la conjointe est à l'hôpital pour les fonctionnaires. Certains des députés présents durant la séance ont demandé que le 8 mars soit également un jour férié pour les hommes. Ce projet de loi doit maintenant passer au Sénat pour une première lecture et un éventuel vote.