Madagascar: Fête de la musique - Une diversité musicale à l'honneur dans la capitale

La fête de la musique a été célébrée hier avec diverses performances d'artistes dans plusieurs lieux et se poursuit aujourd'hui pour certains organisateurs.

La musicalité rime avec diversité. Le 21 juin, la Fête de la Musique est devenue un rendez-vous incontournable pour les mélomanes, célébrant la richesse musicale à travers toute la capitale. Cette année, malgré un hiver rigoureux, l'ambiance était chaude dans divers endroits.

L'Alliance Française d'Andavamamba a accueilli hier une pléiade de jeunes talents lors du spectacle "Mozika Maroloko". Hier après-midi a offert un éventail de genres musicaux allant des percussions à la musique traditionnelle, en passant par le groove, le blues, l'interprétation de la musique coréenne, la pop rock et le métal. Les groupes Rabefidihy, Raoka Inona, Riny, Tiahy, Valahara, Toojo, Latifah, Sitraka et Hani ont partagé la scène, chacun apportant sa touche unique à ce kaléidoscope musical. Et ce n'est pas fini puisque la fête continue ce jour à Ivato, avec un grand concert organisé par l'AFT, mettant en vedette Mirado, Johane et Stéphanie.

« Depuis des années, nous célébrons la Fête Internationale de la Musique. Hier, nous avons organisé des ateliers de percussions qui ont rassemblé une soixantaine de spectateurs avec le groupe Rabefidihy. Ensuite, le spectacle 'Mozika Maroloko' a mis en lumière les étoiles montantes de la musique malgache », déclare Andriantsoa Andriamihanta, responsable de la culture à l'AFT Andavamamba.

Différents choix

« Cette année, la fête s'étend sur deux jours, car le 21 juin tombait un vendredi, rendant difficile pour beaucoup de venir célébrer. Le samedi, nous attendons plus de trois mille spectateurs à Ivato pour un grand concert avec Mirado, Stéphanie et Johane », explique la responsable de l'AFT. En parallèle, l'Institut Français de Madagascar célèbre également la musique ce jour et non hier, afin d'attirer un plus grand nombre de spectateurs à la Zone Zital Ankorondrano à partir de 17 heures. Plus de quarante fanfares de rue, jouant de la musique classique et du jazz, se produiront aux côtés d'autres artistes comme le Weaver Trio.

Les festivités ne s'arrêtent pas là. Des cabarets tels que le 44 Bistrot Tsaralalàna ont accueilli le groupe de métal Egraygore, tandis que le groupe de rock Iraimbilanja a enflammé le jardin d'Andohalo, hier soir. Big MJ a partagé ses musiques aux allées des cocotiers à Antsahavola accompagné par Malm et Sanih. À Soarano, la Fête de la Musique a ouvert les festivités pour la Fête nationale avec les performances de Rebika, Odyai et Skaiz. C'était une véritable célébration de la diversité et de la richesse culturelle, transformant chaque coin de la ville en une scène ouverte, offrant une symphonie de genres et de styles à un public passionné. Les mélomanes ont différents choix pour célébrer cette fête de la musique, dont la plupart des événements sont gratuits.