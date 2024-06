Madagascar: Pure Play Football League - Les demi-finales retour s'annoncent électriques

Les demi-finales retour du championnat de Madagascar auront lieu ce dimanche. Les équipes vaincues à l'aller, Disciples FC et 3FB Toliara, auront 90 minutes pour renverser la situation.

Rien n'est encore joué. Les équipes battues lors des demi-finales aller de la Pure Play Football League (PFL), notamment Disciples FC et 3FB, accueilleront les matchs retour ce dimanche. Ils pourront encore renverser la situation. Elgeco Plus et Zanakala FC, qui ont remporté une courte victoire à domicile lors des matchs aller, seront en déplacement pour les matchs retour. Les demi-finales retour, qui promettent d'être électriques, se tiendront ce dimanche.

Disciples FC Vakinankaratra affrontera Zanakala FC de la Haute Matsiatra au By Pass à 14 heures 30, tandis que 3FB d'Atsimo-Andrefana recevra Elgeco Plus Analamanga au stade Maître Kira à Toliara, à la même heure. Lors des demi-finales aller, Elgeco Plus avait battu 3FB 1 à 0 sur son terrain le jeudi 13 juin au By Pass, et Zanakala FC s'était imposé 3 à 2 contre Disciples FC le dimanche 16 juin au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa.

L'équipe de Vakinankaratra bénéficie d'un avantage en jouant le match retour au By Pass, où ce club a l'habitude de jouer et a presque toujours remporté la victoire cette saison.

Décisive

En début d'année, le club d'Antsirabe a d'ailleurs remporté le trophée du grand tournoi d'Analamanga sur ce terrain. Les protégés de l'ancien joueur international, Mamisoa Razafindrakoto, ont sur le papier plus d'expérience avec ses éléments qui ont formé la sélection nationale, notamment Tendry Randrianarijaona du Barea. De leur côté, le match retour entre Elgeco Plus et 3FB s'annonce intense après la courte victoire 1-0 de l'équipe, qui est quintuple vainqueur de la coupe nationale. Le match aller a été très musclé et sous tension.

%

La finale du sommet national élite est prévue se dérouler au stade Barea Mahamasina le 30 juin, date butoir de l'engagement du club porte-fanion du pays à la ligue des champions africaine. Les deux équipes demi-finalistes de la PFL, à savoir Elgeco Plus et Disciples FC, visent un doublé cette saison car elles sont aussi encore en lice pour la coupe de Madagascar. En demi-finales de la coupe, Elgeco Plus affrontera Inate FC Rouge et Disciples FC jouera contre CFFA.