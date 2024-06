Madagascar: Transport par câble - Le téléphérique séduit ses premiers passagers

Le premier test avec passagers du téléphérique a été effectué hier sur le trajet Anosy-Soarano. Les premiers clients de ce transport par câble, parmi lesquels le président de la République, ont été satisfaits de cet essai.

Pari tenu. Un verdict exprimé unanimement par les personnalités qui ont pris part au premier essai avec passagers du téléphérique hier. En tête de liste des premiers clients du transport par câble figure Andry Rajoelina, président de la République.

Le chef de l'État, Christian Ntsay, Premier ministre, des membres du gouvernement et autres hauts responsables étatiques et des parlementaires ont été parmi les premiers passagers du transport par câble d'Antananarivo. Il y a eu aussi Arnaud Guillois, ambassadeur de France. L'Hexagone étant le partenaire financier du projet. L'initiative de ces responsables étatiques de se prêter au jeu de ce premier test avec passagers a un double objectif.

Le premier objectif est de démontrer la détermination de l'État à mener à terme le projet. Le second est pour rassurer le public sur les éventuelles appréhensions sur la fiabilité et la sécurité du téléphérique. Au-delà de la portée politique de l'événement, l'impatience de tenter l'expérience se lisait sur le visage des personnes présentes. Que ce soient les personnalités politiques et diplomatiques, leurs collaborateurs, et même la presse ainsi que les services de sécurité présidentielle, tous se sont rués vers les cabines lorsque le top départ a été donné.

Le test avec passagers effectué hier a été sur l'axe Anosy-Soarano. Pour la quasi-totalité d'entre eux, il s'agit de leur toute première expérience à bord d'un téléphérique. Et ils n'ont pas boudé leur plaisir. Rapidement, les téléphones ont été sortis pour les selfies et les vidéos en live qui ont aussitôt inondé les réseaux sociaux. D'autres ont appelé leurs proches pour raconter comment ils ont vécu l'expérience.

Tests concluants

Même les services de sécurité présidentielle, d'habitude impassibles, n'ont pas pu se retenir de montrer leurs joies d'être parmi les premiers à faire ce trajet d'essai. "Je peux voir d'ici mon quartier", "nous avons une vue panoramique de la ville", "mine de rien, la capitale est très belle vue d'en haut", sont parmi les réactions entendues chez les passagers.

Le trajet en téléphérique propose en effet une vue incomparable sur la ville des mille. D'autant plus que la montée mène jusqu'à 49 mètres au-dessus du sol. Un aspect qui donne un aperçu de la valeur ajoutée du projet pour le tourisme. "J'ai passé un moment extraordinaire. J'ai découvert Antananarivo, une ville où je vis depuis deux ans, comme je ne l'avais jamais vue à travers le téléphérique", s'exalte l'ambassadeur Guillois à sa descente du téléphérique.

La journée ensoleillée a, de plus, sublimé la capitale vue d'en haut. "C'est vraiment très stable", note par ailleurs le président de la République. "Il n'y a pas le moindre bruit", ajoutent d'autres passagers. Le confort, la stabilité des cabines et la sérénité du trajet sont d'autres aspects qui ont agréablement surpris durant l'essai effectué hier.

Il y a aussi la durée du trajet. Avec une vitesse moyenne de 20 kilomètres par heure, la distance Anosy - Soarano a été bouclée en 3 minutes 30.

Le trajet Anosy - Soarano est la première portion de la ligne Orange qui va jusqu'à Ambatobe, en passant par Antanimena, Ankorondrano, Ivandry et Analamahitsy. Elle couvre une distance totale de 8,6 kilomètres. Il ne faudra compter que 30 minutes pour faire le trajet de bout en bout, y compris les quelques instants d'arrêts dans les sept stations que compte cette ligne. En tout, il y aura cent quatre-vingt-dix-huit cabines, dont vingt-sept sur la portion Anosy - Soarano.

Une fois pleinement opérationnelle, elle pourra transporter entre quarante mille et soixante-quinze mille passagers par jour, à raison de huit personnes par cabine. Toutes les 20 secondes, une cabine arrive à quai pour desservir et accueillir les usagers. "Tous les tests ont été faits et sont concluants. Le trajet Anosy - Soarano peut tout à fait accueillir des passagers", se réjouit Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat.

Le challenge est maintenant de finaliser le chantier de la ligne Orange d'ici le début d'année 2025. De trancher sur le dossier de la société d'exploitation du transport par câble d'Antananarivo. Il y a aussi la deuxième ligne qui va d'Anosy jusqu'à Ankatso, en passant par Andohalo et Ambanidia à construire.