Madagascar: Course de côte MSA - Un événement « open » hors championnat

La première édition de la course de côte « Mannol » aura lieu le dimanche 30 juin sur la route montante vers Imerinkasinina. Dans le cadre de la célébration de son XXe anniversaire, le club MSA organise une course hors du commun et hors championnat. C'est un événement privé mécanique ouvert à tous les véhicules autorisés à circuler à Madagascar.

Sept catégories de véhicules ont le droit de participer : les supercars, les turbo 4RM et 2RM, ceux de plus de 2 litres et moins de 2 litres ainsi que les voitures de rallye 4RM et 2RM. La distance à parcourir est de 1,42 km sur une piste en asphalte.

Cette course consiste à réaliser le meilleur temps du point de départ à la ligne d'arrivée. Les départs s'effectueront chaque minute. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 juin et se clôtureront le 27 juin. La liste des engagés, limitée à quarante participants, sera publiée le 28 juin.

Trois manches, dont deux obligatoires, seront au programme le jour de la course. Seul le meilleur temps sera pris en compte pour le classement. La première manche est programmée à 10 heures, la deuxième à 12 heures et la troisième à 14h30. La remise des trophées aura lieu à 16h30. La reconnaissance de la piste est autorisée avant 9 heures le jour de la course, dans le respect du code de la route.

Tout véhicule en panne sur la piste sera immédiatement dégagé par l'organisateur et sera pénalisé par un temps additionnel de plus de 30 secondes, de même que ceux qui ne franchiront pas la ligne d'arrivée. Le droit de participation est fixé à 150 000 ariary. Chaque véhicule participant doit disposer d'une assurance responsabilité civile.