Madagascar: Enseignement supérieur - L'environnement universitaire à améliorer

Conscient de l'importance de l'enseignement supérieur, le président de la République appelle à un effort de la part du ministère afin d'améliorer l'environnement au sein des universités publiques.

Lors du dernier conseil des ministres, en l'absence du Premier ministre Christian Ntsay, en mission en Afrique du Sud, le président de la République Andry Rajoelina a adressé un message au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres). Selon le compte-rendu de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif, le chef de l'État a demandé au ministère de développer des politiques et des stratégies appropriées pour améliorer l'environnement universitaire. Il a souligné l'importance capitale d'offrir un enseignement de qualité aux jeunes universitaires.

Cette amélioration concerne à la fois les infrastructures et le rehaussement de la qualité de l'enseignement dispensé dans les universités publiques. «Il est crucial d'offrir une formation de qualité aux jeunes universitaires», indique le compte-rendu du conseil des ministres. Dans cette optique, le conseil a accepté le transfert de budget aux six universités du pays ainsi qu'aux Centres Régionaux des Œuvres Universitaires d'Antananarivo (Croua) afin de les soutenir et de répondre aux besoins de ces établissements. La réunion a également approuvé la nomination des présidents des trois nouveaux centres universitaires à Vakinankaratra, Analanjirofo et Itasy.

Considérations

Depuis plusieurs années, et même avant l'arrivée au pouvoir du président actuel, l'environnement universitaire a connu une détérioration notable. Cette situation se caractérise par des grèves fréquentes des étudiants, enseignants, et personnels administratifs et techniques, souvent accompagnées de manifestations teintées de considérations politiques, ainsi que par une vétusté des infrastructures. Il est donc légitime que le chef de l'État prenne des mesures décisives pour remédier à cette situation.

Depuis son accession au pouvoir, Andry Rajoelina s'est engagé dans la construction d'infrastructures modernes. Toutefois, il reconnaît également l'importance d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé aux étudiants ainsi que de répondre aux préoccupations des enseignants concernant leurs avantages. À cet égard, le président Rajoelina a exprimé son intention de recruter des enseignants étrangers afin de rehausser le niveau de l'enseignement.