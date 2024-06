Madagascar: Colloque international - Des débats pour une législation plus adéquate

Lors du colloque international de droit, de grands noms du droit malgache ont pu débattre sur la législation.

Place au débat. Hier, à l'espace Andy By Pass, de grands noms du droit malgache se sont réunis pour débattre sur le droit et la géopolitique. Des conférences suivies de débats visaient à améliorer la législation et à sensibiliser sur le rôle du droit dans la société. Des intervenants d'outre-mer sont venus apporter leurs expertises. Des responsables d'institutions et d'agences gouvernementales étaient également présents, dont le président du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'État de droit (HCDDED), Angelo Ranadialison.

Selon le président du HCDDED, la tenue d'un tel événement est une affirmation des principes de l'État de droit. «Pour nous, au HCDDED, faire connaître le droit est essentiel pour consolider l'État de droit», explique Angelo Ranadialison. «Jus est ars boni et aequi» : le droit est l'art du bon et de l'équitable. C'est avec cet adage de Domitius Ulpianus que plusieurs éminentes personnalités ont inauguré hier le colloque international de droit au By Pass.

Enjeux

Des étudiants en droit étaient présents lors du colloque international de droit, notamment des doctorants, avec une conférence portant sur l'importance des doctorats en droit, présentée par Raymond Ranjeva, éminent magistrat et professeur de droit. À noter qu'un professeur de l'Université de la Sorbonne et de l'Université de Lyon figuraient parmi les intervenants du colloque international.

Dans son allocution, l'ancien vice-président de la Cour internationale de Justice a expliqué les enjeux de la formation doctorale pour la législation du pays. Le président du HCDDED espère qu'à l'issue de ce colloque international, les idées convergeront vers une législation plus adaptée pour le peuple. Il attend également une ou plusieurs propositions de loi visant à aider la population à mieux comprendre les lois en vigueur dans le pays.