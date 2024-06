Afrique: Art oratoire - Madagascar devient champion du monde de débat

Première victoire mondiale pour l'Université catholique de Madagascar (UCM). La finale du prestigieux concours inter-universitaire de débat de La Haye, organisé par la Corax Foundation aux Pays-Bas en collaboration avec l'AUF-Europe Occidentale et l'Institut Français, s'est conclue avant-hier par une victoire éclatante de l'équipe malgache, qui a été couronnée championne du monde.

En affrontant l'Université Catholique de Lille, France, sur le thème des Jeux Olympiques, l'équipe malgache a su démontrer son éloquence et sa maîtrise des arts oratoires, malgré la distance et les défis techniques de la visioconférence. Le thème du débat final avait été révélé une semaine avant la compétition, laissant peu de temps aux participants pour affiner leurs arguments.

Cependant, l'équipe malgache avait déjà bénéficié de quatre mois d'entraînement intensif, bien que sans connaître le sujet précis à l'avance. Le tirage au sort effectué cinq minutes avant le début du débat a déterminé les positions des équipes, pour ou contre.

« L'équipe malgache possède des atouts indéniables, notamment une maîtrise approfondie des bases du débat, leur permettant de s'exprimer avec éloquence et rigueur », souligne Gaël Rafidison, l'un des coachs de l'équipe. L'équipe est composée de Mihaja Josie Andriamagnaregne, étudiante en L3 droit privé à l'UCM, Ny Avo Sylvano Razafindrazaka, étudiant en L2 droit et science politique, et Lucas Ranaivoson, étudiant en M2 droit public.

Aisance

Les représentants de Madagascar ont brillé par leur professionnalisme et leur aisance oratoire. Leur succès est également le fruit du soutien et des conseils de coachs chevronnés comme Joseph Rambinintsoa, champion de l'océan Indien en Art Oratoire et 2e meilleur orateur mondial lors du Championnat de Débat de La Haye 2023, et Gaël Rafidison, champion de l'océan Indien et lauréat du prix du meilleur Coach international en 2023. L'équipe a pu participer à cette compétition internationale grâce à la Fédération des Clubs d'Art Oratoire, qui a organisé des sélections nationales rigoureuses.

« Remporter ce titre de champion du monde est un immense honneur », déclare le coach, soulignant les opportunités professionnelles et académiques que cette victoire apporte. En plus du trophée et du prestigieux titre, l'équipe a également gagné des billets pour assister aux Jeux Olympiques à Paris, à partir du 26 juillet.