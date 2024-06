Angola: Saisie de plus de mille litres de carburant de contrebande

Malanje — La Police nationale a saisi 1 175 litres de diesel et 600 litres d'essence au cours des cinq derniers jours, dans la municipalité de Marimba, dans le cadre d'une micro-opération réalisée dans la province de Malanje.

Le carburant était camouflé dans des fûts en plastique à bord d'un camion, qui a également été saisi faute de papiers et était destiné à la République démocratique du Congo (RDC).

L'information a été donnée aujourd'hui à la presse par le directeur de la Communication Institutionnelle et Presse de la Délégation provinciale de l'Intérieur, Junqueira António.

Selon la source, au cours de la même période, les forces de l'ordre ont également saisi une arme à feu de type Akm avec son chargeur et des munitions, trouvés à l'intérieur d'un véhicule sur la voie publique, en possession d'un civil.

Parmi les moyens saisis, a-t-il renchéri, figurent également 59 protections d'écran pour téléphones, quatre machettes, 150 câbles électriques à haute tension, un téléviseur plasma, des chèvres, entre autres, volés.

Il a fait savoir que les crimes ont eu lieu dans les communes de Ngola Luije (Malanje) et Pungo-Andongo (Cacuso), ainsi que dans les quartiers Catepa et Maxinde, dans cette ville et pour leurs pratiques, 11 citoyens angolais ont été arrêtés et seront présentés au parquet pour responsabilisation.

Les saisies et arrestations ont eu lieu dans le cadre de l'opération « Kwabo », qui se déroule depuis le 13 mai dernier, à Malanje, et qui vise à retrouver les auteurs des crimes d'assassinat impliquant un employé de banque et un agent de sécurité d'un entreprise de protection et de sécurité lors d'un attaque contre le véhicule d'un député de l'UNITA.