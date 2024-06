Angola: Le Premier ministre portugais visite le pays en juillet

Luanda — Le Premier ministre du Portugal, Luís Monténégro, effectuera le 23 juillet une visite officielle en Angola, a annoncé vendredi le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, au terme de l'audience que lui a accordée le Chef de l'État angolais, João Lourenço.

Il s'agit de la première visite du Chef de l'exécutif portugais en Angola, après sa prise de fonction en avril de cette année, à la suite des élections législatives portugaises du 10 mars.

Le déplacement de Luís Monténégro est une réponse à l'invitation que lui a faite le Président angolais, João Lourenço, lors d'une rencontre que les deux entités ont eu le 27 avril, à Lisbonne.

Se confiant à la presse, le diplomate portugais a précisé que sa visite en Angola avait servi, entre autres, à finaliser les préparatifs de la visite du Chef du gouvernement portugais, Luís Monténégro, et aussi à discuter des relations bilatérales qu'il a considérées comme excellentes.

«Nous avons profité de l'occasion pour analyser précisément les relations bilatérales dans les différents domaines. Nous savons que dans un cas ou un autre, il faut les améliorer, vu qu'il y a certains problèmes à corriger et c'est pour cela que nous avons discuté de ces questions avec le Président de la République, tout cela dans le but de préparer ce point culminant de nos relations qui est la visite du Premier ministre, Luís Monténégro», a-t-il déclaré.

Pour Paulo Rangel, il est nécessaire de consolider les relations qui existent déjà, notamment dans les domaines les plus importants, comme les infrastructures et d'autres dans lesquels le secteur privé peut jouer un rôle fondamental, comme le tourisme, la formation professionnelle, la santé et autres.

Politique d'immigration

Concernant la politique d'immigration récemment adoptée par le Portugal, le ministre a souligné qu'elle n'a modifié aucune loi et que l'accord de mobilité de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) reste intact.

« Certaines priorités ont été fixées, la première concerne les citoyens de la CPLP et une autre le regroupement familial, mais les citoyens de la CPLP sont sur notre radar le numéro un et continueront d'être privilégiés », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que le Portugal a grand besoin de main d'oeuvre et que « nos pays frères » doivent avoir la priorité, car il existe une relation qui rend l'intégration très facile et crée des avantages pour tous.

Selon l'interlocuteur, il sera nécessaire d'apporter des modifications au processus opérationnel, car il existe des goulots d'étranglement dans l'octroi des visas, ce qui ralentit son processus.

Pour accélérer le processus, le ministre portugais des Affaires étrangères a indiqué que 45 agents sont en cours de formation et devraient être transférés dans les différents consulats, pour rendre effective la mobilité au sein de la CPLP.

Luís Filipe Monténégro Cardoso de Morais Esteves a prêté serment le 2 avril 2024 à la tête du XXIVe Gouvernement constitutionnel du Portugal. La coalition de l'Alliance démocratique (AD) a remporté les élections du 10 mars avec une légère marge sur le Parti socialiste (PS).

L'Angola et le Portugal ont signé, en 2023, à Luanda, 13 accords de coopération bilatérale, principalement dans les domaines économique et financier, lors d'une cérémonie en présence du Président João Lourenço et d'António Costa, alors Premier ministre portugais.