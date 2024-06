Cote d'Ivoire: Fête de tabaski 2024 - L'Anaged sensibilise les commerçants de bétail

L'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) a débuté une vaste campagne de sensibilisation des populations et des commerçants de bétails. C'était le dimanche 16 juin 2024 à l'occasion de la fête de Tabaski. Sous le slogan : « J'ai le droit de vendre, je n'ai pas le droit de salir », cette opération a permis aux populations de mieux gérer les déchets domestiques. Cette démarche de l'Anaged a commencé depuis le 31 mai et s'achèvera le 30 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire.

Dans le District Autonome d'Abidjan tout comme dans les Délégations Régionales de l'Anaged, les agents et les partenaires (les entreprises de collecte des déchets ménagers et des Ong du domaine de la salubrité) de l'Agence sont à pied d'oeuvre, afin de transmettre le message principal de sensibilisation aux populations en général et aux commerçants de bétail en particulier.

Cette campagne se déroule aussi à travers la distribution des sacs poubelles liée à la promotion de la politique de tri des déchets ménagers qu'initie l'Anaged. Il faut reconnaître que les grandes périodes de fêtes à l'instar de celle de la Tabaski constituent une occasion de production massive de déchets domestiques. A cet effet, l'Anaged, en sa qualité d'autorité de régulation de la filière déchets en Côte d'Ivoire, saisit cette occasion de la célébration de ces festivités qui coïncident avec la période de grandes pluies, d'inviter les populations en général et les commerçants de bétail (les éleveurs et les bouchers abatteurs) en particulier, à mieux entretenir leur cadre de vie et les lieux de commerce.