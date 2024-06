Afrique: Le Conseil d'Administration du FMI achève la deuxième revue de l'accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit en faveur de l'Union des Comores

document

Washington : Le Conseil d'Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a achevé aujourd'hui la deuxième revue de l'accord conclu avec l'Union des Comores au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC). La décision du Conseil d'Administration ouvre la voie au décaissement immédiat de 3,56 millions de DTS (environ 4,68 millions de dollars). D'une durée de 4 ans, cet accord a été approuvé le 1 er juin 2023 et donne accès à 32,04 millions de DTS (environ 43 millions de dollars).

En achevant la deuxième revue, le Conseil d'Administration a également approuvé la demande de dérogation des autorités concernant la non-observation du critère de performance continu sur la non-accumulation de nouveaux arriérés extérieurs, sur la base des actions correctives solides prises par les autorités.

Le programme de réformes économiques de l'Union des Comores, soutenu par l'accord au titre de la FEC, vise à réduire la fragilité et à accroître la résilience économique en constituant des marges de manoeuvre budgétaires, en atténuant les vulnérabilités liées à la dette et en renforçant le secteur financier et la gouvernance. Les principales priorités du programme incluent : (i) la mobilisation des recettes intérieures à travers des réformes pour renforcer l'administration fiscale et douanière et rationaliser les exonérations fiscales ; (ii) le renforcement du secteur financier, notamment par l'achèvement de la restructuration de la banque postale publique SNPSF et l'amélioration des capacités de supervision et de résolution bancaires de la Banque Centrale ; et (iii) le renforcement de la gouvernance à travers une gestion des finances publiques renforcée et des réformes anti-corruption.

%

Les autorités continuent de réaffirmer leur engagement envers le programme soutenu par la FEC malgré les fragilités économiques et institutionnelles : quatre des cinq critères de performance quantitatifs (CPQ) ont été atteints à fin décembre 2023 ; six des onze repères structurels (RS) entre décembre 2023 et mai 2024 ont été atteints, tandis que deux ont été mis en oeuvre avec des retards et deux RS de fin juin 2024 ont été atteints à l'avance.

Les conditions économiques se sont améliorées depuis l'approbation du programme soutenu par la FEC. On s'attend à ce que la croissance du PIB réel reste sur une trajectoire ascendante tout au long de la période du programme, tandis que l'inflation est projetée à continuer de baisser en 2024 et au-delà. Le solde primaire intérieur devrait s'améliorer, en partie grâce à l'amélioration continue de la mobilisation des recettes intérieures. Le secteur externe est stable, et les réserves internationales devraient rester au-dessus de 7 mois de couverture d'importation sur toute la période du programme.

À la suite des délibérations du Conseil d'administration, M. Kenji Okamura, Directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante :

« Les autorités Comoriennes ont fait preuve d'un engagement continu envers le programme de réformes soutenu par la Facilité Élargie de Crédit (FEC). La situation économique s'est améliorée depuis le début du programme, mais les Comores continuent de faire face aux défis d'un petit État insulaire fragile : des défis de développement significatifs, des besoins en matière de balance des paiements, un risque élevé de surendettement, des vulnérabilités dans le système bancaire, des faiblesses en matière de gouvernance et de corruption, ainsi qu'une exposition aux risques liés au changement climatique.

« Le maintien de la consolidation budgétaire est adapté à la réduction des risques liés à la soutenabilité de la dette et sera soutenu par des réformes au niveau de l'administration des recettes et la politique fiscale ainsi que par la normalisation des dépenses d'investissement public. Les réformes structurelles budgétaires sont également cruciales pour améliorer la transparence du budget, la gestion de la trésorerie et de la dette, ainsi que la performance et l'efficacité des entreprises publiques et leur supervision.

« La politique monétaire a permis de contenir l'inflation et d'assurer des réserves externes suffisantes pour les Comores et la stabilité de son taux de change. La poursuite des efforts visant à stabiliser le secteur financier, y compris par la restructuration de la banque postale d'État, la gestion de la qualité du crédit au sein du système bancaire, et le renforcement des capacités de supervision et de résolution bancaires sont appréciés.

« Les autorités ont réalisé des progrès dans les réformes anti-corruption dans le cadre du programme soutenu par la FEC. La récente création de la Chambre Anti-Corruption est une étape clé dans la mise en oeuvre de la nouvelle loi anti-corruption. D'autres réformes, notamment l'alignement du cadre LCB/FT sur les normes internationales et la publication des contrats de marchés publics, méritent d'être soulignés. La poursuite des réformes de gouvernance sera cruciale pour améliorer la crédibilité de l'État et renforcer la confiance des donateurs et investisseurs internationaux.

«Les autorités sont encouragées à intensifier les efforts de mise en oeuvre afin de garantir la réalisation de tous les objectifs du programme. Le FMI continue d'assurer un engagement étroit et le soutien nécessaire au développement des capacités, à une surveillance économique efficace et à une mise en oeuvre réussie du programme. Le soutien des partenaires internationaux reste crucial pour répondre aux besoins importants de développement du pays et aux risques liés au changement climatique. »

Comores : Principaux Indicateurs Economiques (2023-26)

2023

2024

2025

2026

est.

proj.

proj.

proj.

Production

Croissance du PIB réel (en %)

3.0

3.5

4.0

4.3

Emploi

Chômage (en %)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Prix

Inflation, moyenne de la période (en %)

8.5

3.3

1.7

2.1

Finances de l'administration centrale

Recettes et dons (en % du PIB)

16.5

17.6

15.8

15.9

Dépenses (en % du PIB )

17.8

20.4

18.3

18.4

Solde budgétaire (en % du PIB )

-1.2

-2.8

-2.6

-2.4

Dette publique (en % du PIB )

32.5

34.3

35.2

35.5

Monnaie et crédit

Monnaie au sens large (variation en % )

8.7

7.0

6.0

5.5

Crédit au secteur privé (variation en %)

12.8

8.3

5.7

6.5

Taux d'intérêt des bons du Trésor à trois mois (ou similaire ; en %)

1.2

1.2

2.2

3.2

Balance des paiements

Compte des transactions courantes (en % du PIB )

-2.5

-3.3

-3.9

-4.0

IDE (en % du PIB)

0.4

0.5

0.6

0.6

Réserves (en mois d'importations)

7.5

9.4

7.7

10.4

Dette extérieure (en % du PIB)

32.5

34.3

35.2

35.5

Taux de change

KMF/USD (moyenne de la période)

452.0

...

...

...

Sources : autorités nationales ; estimations des services du FMI.