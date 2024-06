Maroc: Province de Chichaoua - Suivi et engagement permanents pour accélérer l'opération de reconstruction post-séisme dans moult collectivités territoriales

Chichaoua — Les autorités provinciales, les différents acteurs institutionnels et les parties prenantes au niveau de la province de Chichaoua, ne cessent, sans relâche, d'assurer la supervision et le suivi permanent et effectif des moult efforts de reconstruction engagés au niveau des collectivités territoriales les plus touchées par le séisme d'Al-Haouz et ce, à l'effet d'accélérer la cadence de réalisation de ce chantier de grande envergure.

Ainsi, les autorités provinciales et les différents partenaires engagés dans ce chantier titanesque veillent avec constance, minutie et dévouement, à la réussite de cette opération sociale stratégique, avec à la clé l'engagement exemplaire et l'interaction positive des familles bénéficiaires des aides financières fournies par l'Etat dans le cadre du Programme de Reconstruction post- séisme et ce, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, étant donné que le Souverain n'a de cesse d'entourer de Sa Haute Sollicitude, les populations touchées par le séisme d'Al-Haouz survenu le 8 septembre dernier.

Immédiatement après la célébration du rituel de l'Aïd Al-Adha, dans une atmosphère empreinte de liesse, de sérénité, de fraternité et de convivialité entre les habitants des zones touchées par cette catastrophe naturelle, les autorités locales, dans une synergie exemplaire avec les bénéficiaires, se sont mobilisées de manière intense, à travers les différentes collectivités territoriales de la province, en vue de maintenir une cadence soutenu de cette opération de reconstruction.

La finalité étant d'assurer un suivi rigoureux et une supervision minutieuse et pointue des opérations de construction et de réhabilitation, tout en veillant à multiplier les visites de terrain et à s'assurer de la disponibilité des matériaux de construction nécessaires, afin de garantir l'accélération du rythme de concrétisation dans les faits, de ce chantier social vital.

Au niveau des différentes collectivités territoriales de la province, les autorités locales et les divers intervenants mettent un accent particulier sur le respect de la réglementation en vigueur en matière de construction et de la reconstruction, a-t-on constaté sur place.

En effet, les parties impliquées dans ce Projet s'efforcent avec détermination et engagement, à garantir que les travaux de construction, de reconstruction et de rénovation des maisons totalement ou partiellement démolies par le séisme, soient réalisés en parfaite harmonie avec le cachet architectural et paysager de la zone, tout en observant strictement les spécificités locales intrinsèques à cette partie du territoire national.

Dans ce sillage, une attention particulière est accordée au respect des normes de sécurité et de prévention antisismique, tout en faisant appel aux techniques et expertises locales, et des méthodes les mieux adaptées et des pratiques de construction respectueuses de l'environnement.

En outre, les comités spécialisés fournissent aux populations concernées, l'assistance technique nécessaire et des conseils pratiques efficaces pour accélérer et optimiser les opérations de construction et de rénovation.

Les autorités locales, quant à elles, ne ménagent aucun effort en vue de mobiliser tous les moyens humains et logistiques nécessaires en vue de répondre, avec célérité, efficacité et proactivité aux attentes des citoyens, en mettant à leur disposition des plans de construction respectueux des spécificités de la zone et en facilitant la mise en place dans des zones proches, des Entrepôts pour les fournisseurs de matériaux de construction tels que le gravier, ciment, fer et autres.

Au niveau de plusieurs douars relevant de la Commune de "Guemassa", située dans le Cercle de Mejjat, de nombreuses habitations partiellement ou totalement endommagées par le séisme ont considérablement avancé en termes de travaux de construction, notamment à douar "Talamenzou" où, des habitations sont en phase de franchir l'étape finale de finition avant l'installation de leurs propriétaires.

Aussi, les contours principaux de nombreuses habitations ont pris forme après la réussite des travaux de mise en place des fondations et des cloisons de séparation à l'intérieur de ces demeures, notamment aux niveaux des douars de "Tissira" et de "Lamramda" relevant de la même commune.

A la commune d'Assi Fel Mal, plus précisément à douar "Tafroukht", l'avancement des travaux de reconstruction des maisons détruites par le séisme est palpable, permettant de transformer la zone en un immense chantier à ciel ouvert.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Khaliji Aamara, habitant du douar "Talamenzou" et bénéficiaire d'une aide financière de l'Etat allouée aux travaux de réhabilitation des maisons partiellement effondrées,, a affirmé que les travaux de construction de sa demeure ont atteint un niveau élevé, soit 95%, notant que sa maison sera prête à être habitée dans les deux semaines à venir.

Armé de joie et d'enthousiasme, M. Aamara n'a pas manqué de saluer les rôles cruciaux joués par les autorités provinciales et locales ainsi que tous les intervenants concernés afin d'assurer la réussite de ce chantier et ce, en application strictes des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Même son de cloche chez Mohamed Annamich, habitant du douar "Tafroukht" relevant de la commune d'Assif El Mal,, qui a fait savoir que les travaux de construction des maisons touchées par le séisme se déroulent dans de bonnes conditions.

M. Annamich, bénéficiaire de l'aide financière destinée à surmonter l'impact du séisme, a mis en avant la qualité de la supervision continue et la pertinence du rôle de taille joué par les autorités provinciales, qui veillent, en permanence et de manière régulière, à fournir toute forme assistance aux populations ciblées, et à mieux les accompagner lors de chaque étape de ce chantier social crucial.