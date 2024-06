Madagascar: Transport urbain par câble - Téléphérique à 3 000 Ar pour la classe moyenne

Le président Andry Nirina Rajoelina a lancé hier la ligne téléphérique Orange reliant Anosy et Soarano.

Après l'essai technique des cabines du téléphérique avec des bidons jaunes remplis d'eau, le Chef de l'Etat a donné hier le coup d'envoi de ce transport urbain par câble avec d'autres passagers à bord. Des membres du gouvernement, des parlementaires et l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois y ont également participé. « Nous prônons la modernisation du transport urbain dans la capitale tout en tenant compte de la croissance démographique. En effet, Antananarivo compte actuellement plus de 3 millions d'habitants si la ville était auparavant conçue pour accueillir 300 000 habitants.

Le téléphérique est la seule option permettant de désengorger les embouteillages monstres dans la Capitale face au tramway et au métro. Cette nouvelle offre est également adaptée à la classe moyenne qui ne peut pas prendre un taxi dont une course s'élève à 10 000 Ar étant donné que le tarif est fixé à 3 000 Ar. Les étudiants, les travailleurs et les mères de famille accompagnant leurs enfants peuvent en même temps en profiter, sans oublier les touristes qui veulent découvrir les sites historiques de la destination Antananarivo. Il s'agit d'une fierté nationale », a déclaré le président de la République Andry Rajoelina.

%

Tarifications sociales

Le Chef de l'Etat a embarqué dans l'une des 27 cabines du téléphérique à la station Anosy pour se rendre à Soarano. Le trajet a duré 3 minutes 15 secondes seulement avec une vitesse normale de 20 km à l'heure. « C'est un mode de transport qui répond aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui et qui plus est respectueux de l'environnement », a-t-il poursuivi. Cette phase d'essai de cabine avec passagers a été une réussite car aucun incident n'a été déclaré. De son côté, le Secrétaire d'Etat chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa, a tenu à rassurer qu'en cas de défaillance du moteur principal, un moteur de secours se déclenche automatiquement pour le déplacement des cabines, et ce, conformément aux normes de sécurité internationale.

« Après ces essais techniques réussis, nous allons ensuite mettre en place une société de droit malgache assurant la gestion et l'exploitation ainsi que la vente des tickets pour que ce transport urbain par câble soit ouvert au grand public. Les résultats de l'appel d'offres seront bientôt connus. Il y aura également une création d'emplois pour ne citer que l'aspect commercial de ce nouveau service de transport urbain », a-t-il ajouté. Et lui d'enchaîner que des tarifications sociales, soit à prix subventionné, seront également appliquées au profit des étudiants, des personnes âgées et des personnes malades qui vont dans les hôpitaux. Pour l'ambassadeur de France à Madagascar, il a souligné que la France a appuyé ce projet du gouvernement malgache par le financement de l'Etat et le savoir-faire des entreprises françaises POMA et Colas, qui ont bien respecté les délais.