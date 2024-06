Madagascar: Risques de déversement d'hydrocarbures - L'OLEP continue de renforcer les compétences des acteurs locaux

Le risque de pollution marine par déversement d'hydrocarbures est permanent pour Madagascar qui est traversé par de nombreuses routes maritimes.

« Former les parties prenantes en organisant des exercices et des simulations de pollution marine par hydrocarbures ». C'est l'action menée par l'organe de lutte contre l'événement de pollution marine contre les hydrocarbures en mer ou OLEP dans les régions du pays. Une mission d'une importance capitale lorsque l'on connaît les enjeux qui se présentent. En effet, de par sa situation géographique, la Grande île est traversée par de nombreuses routes de navigation maritime internationales aussi bien du côté du Canal de Mozambique que de l'Océan indien.

Pour ne citer que le Canal du Mozambique, près de 7000 navires transportant 350 000 000 de tonnes de carburants y circulent chaque année. Ce qui pourrait représenter des risques de pollution en milieu marin et côtier par d'éventuels déversements des hydrocarbures pour Madagascar. L'organisation d'un exercice national de simulation de lutte contre la pollution marine par le déversement des hydrocarbures dans la région Atsimo Andrefana entre dans cet esprit de renforcement des capacités des parties prenantes, initié par l'OLEP.

Logique

Le choix de la région Atsimo Andrefana n'est pas anodin. Elle se situe d'ailleurs du côté du Canal de Mozambique. L'Atsimo Andrefana est catégorisée comme étant la plus vaste région du pays. Les importances écologiques, économiques et culturelles ne sont plus à démontrer. Une éventuelle marée noire dans cette région pourrait causer des conséquences dévastatrices sur tous les plans (écologique, économique et surtout social).

La formation des parties prenantes via l'organisation d'exercices de simulation de pollution entre ainsi dans le cadre de la mission principale de cette entité qui est la « la préparation et la coordination des opérations de lutte contre l'événement de pollution en milieu marin et côtier par les déversements des hydrocarbures ». Ce, afin de « préparer les équipes à réagir rapidement et efficacement en cas de déversement ».