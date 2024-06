Madagascar: Avenue de l'Indépendance - Ambiance de fête

L'ambiance de fête est déjà au rendez-vous sur l'avenue de l'indépendance à Analakely en cette période de l'année. Différentes activités pour séduire les enfants sont déjà sur place comme la pêche à la ligne, les balades en petit train pour les petits, les manèges et les auto-tamponneuses pour les plus grands. Chacun y trouvera son compte que ce soit dans les stands de loterie, les stands de tir à l'arc ou les auto-tamponneuses. Ce rendez-vous festif sur l'avenue de l'indépendance durera six jours !

Une période où le divertissement rencontre la restauration pour les plus gourmands qui pourront satisfaire leurs fringales grâce aux différents stands de douceurs et de friandises qui sont présents sur les lieux très tôt dans la matinée jusqu'à tard dans la soirée. Et comme les fêtes riment toujours avec les accoutrements, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se procurer des vêtements et chaussures à leur coût auront toujours la possibilité de s'en procurer sur les lieux car les boutiques et les étalages font toujours partie de la danse. Bien entendu, le podium est déjà installé pour permettre à tous de profiter de tous les artistes qui sont invités pour donner à la fête son climax.

Embouteillages

Durant cette période, les commerces témoignent d'une augmentation de leurs recettes en général. Le fait de se trouver particulièrement en centre-ville leur procure un très grand avantage. En ce qui concerne la propreté, il faut admettre que les règles d'hygiène ont quand même été respectées. Des blocs urinoirs ont été installés sur place et aux environs afin de pallier toutes envies pressantes. Malgré le fait que les stands n'envahissent pas la voie publique, les alentours d'Analakely sont tout de même le théâtre d'un embouteillage monstre impactant la circulation dans les environs, la raison étant les étalages dans les rues de Behoririka qui encombrent la chaussée. Les vendeurs occupent non seulement les trottoirs, mais aussi une grande partie de la chaussée, rendant la circulation difficile même pour les piétons. Il est à noter qu'il faudrait une heure pour relier Analakely à Behoririka suite à cela et que de nombreux transports publics se sont vus contraints de passer du côté de Pochard suite à ces encombrements.