Madagascar: La parenthèse festive de cette fin du mois de juin

Les Tananariviens qui sont pris habituellement dans l'engrenage de leur lutte pour leur survie quotidienne ont retrouvé avec plaisir l'ambiance de fête de cette période de commémoration de l'anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Ils veulent l'espace de quelques jours oublier les problèmes politiques qui existent et qui reviendront lorsque les lampions seront éteints. En attendant, ils vont se retrouver en famille sur l'avenue de l'indépendance ou à Antaninarenina pour admirer les éclairages multicolores qui ont été installés.

La parenthèse festive de cette fin du mois de juin

Les Tananariviens continuent dans certains quartiers de souffrir de la pénurie d'eau, mais qu'à cela ne tienne, ils ont réussi à s'adapter à ce problème. Ils ont également intégré en leur for intérieur les autres difficultés de la vie quotidienne, à savoir les hausses de prix incessantes et leurs conséquences . Mais durant ces quelques jours à venir, ils vont pouvoir se changer les idées. Ils vont retrouver une ambiance joyeuse dans les rues et plus particulièrement à Analakely. Les habitants de la capitale ont envahi les rues et ont provoqué une véritable cohue.

Certains ont décidé de ne pas venir grossir les longues files de piétons qui encombrent les trottoirs. Ils doivent se déplacer en essayant d'éviter les étals des marchands qui profitent de cette période pour vendre le plus de marchandises possibles. A la nuit tombée , les Tananariviens se rendent sur l'Avenue et s'attablent devant les gargotes qui proposent leurs brochettes et leurs repas copieux. Certains préfèrent aller à Antaninarenina en famille pour jouir de la féérie d'Ambohitsorohitra. Pendant la journée, ils pourront se rendre à la kermesse de l'armée qui reste l'attraction de cette période de la fête de l'indépendance. Leurs enfants retrouveront les différents manèges ou d'autres attractions comme le saut en parachute ou la maison hantée. C'est une petite parenthèse festive à laquelle les Malgaches auront droit durant cette fin du mois de juin.