Madagascar: Électrification des établissements de santé - Jusqu'à 100 000 USD au concours de projets de SeForALL

Le projet Sustainable Energy for All (SeforALL) lance un Fonds d'Innovation pour l'Électrification des Établissements de Santé par l'Équipe PHC. Dans une initiative visant à révolutionner l'électrification de ces établissements, l'équipe Powering Healthcare (PHC) du Projet SeforALL a lancé un Fonds d'innovation. Financé par la plateforme TEA du Gouvernement Britannique, ce fonds promet de petites subventions pour encourager les idées et projets novateurs. Selon les organisateurs, le fonds s'adresse à des organisations et entreprises, offrant des subventions allant de 50 000 à 100 000 USD. D'après les explications, l'objectif est de soutenir des solutions innovantes qui ne sont pas encore utilisées ou développées dans le secteur de l'électrification des établissements de santé.

Trois domaines d'innovation sont au coeur de ce concours. Le premier concerne les innovations liées aux données, notamment la collecte, la remontée et le traitement des données. Le deuxième domaine cible les avancées technologiques, et le troisième se concentre sur les nouveaux modèles d'affaires, de distribution et de mise en oeuvre. L'inscription à ce concours est ouverte jusqu'au 7 juillet, offrant une opportunité unique aux innovateurs de présenter leurs projets et de contribuer à une amélioration significative de l'accès à l'énergie dans les établissements de santé.

Sur ses plateformes en ligne, le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) incite les jeunes à candidater à ce concours. Les organisateurs encouragent également les participants à soumettre leurs idées et à jouer un rôle clé dans cette transformation sectorielle. Cette initiative marque une étape importante dans la mission de SeforALL de garantir l'accès universel à une énergie moderne et durable, tout en renforçant les capacités des systèmes de santé à travers des solutions énergétiques novatrices et efficaces.