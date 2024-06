Tunisie: Lancement officiel de la plateforme 'Vénus' au palais Ennejma Ezzahra - Une signalétique QR Codes et des plaques en braille

TUNIS — Niché sur les hauteurs du village du Sidi Bou Said, le palais Ennejma Ezzahra, véritable joyau de l'architecture néo-arabo-andalouse du 20ème siècle, a vécu vendredi en fin d'après midi au rythme d'un événement de taille: le lancement officiel du projet "Plateforme Vénus : Digitalisation et Médiation Culturelle au Palais Ennejma Ezzahra".

Au cours de la cérémonie de lancement réhaussée de la présence notamment de représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie et de plusieurs invités, Moncef Boukthir, ministre des affaires culturelles par intérim, s'est félicité du travail colossal entrepris par l'équipe du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), des experts et des soldats de l'ombre derrière la concrétisation de ce projet qui servira non seulement à préserver et mettre en valeur notre patrimoine matériel et immatériel mais aussi à le mettre au service de tous les visiteurs notamment les mal et non voyants. Cette initiative pionnière, a-t-il ajouté, visant à rendre l'histoire et la culture accessibles à tous, constitue une véritable invitation à la découverte du Palais Ennejma Ezzahra, joyau du patrimoine tunisien, qui vient d'entrer dans l'ère du numérique pour être un véritable pont entre hier et aujourd'hui.

L'appellation de la plateforme « Vénus » est choisie en référence à l'Etoile Venus qui n'est autre que Ennejma Ezzahra, à l'instar de "Virgile" pour l'Institut National du Patrimoine en Tunisie ainsi que des grandes plateformes dans le monde notamment "La Joconde" pour la plateforme des musées de France, a relevé Fatma Jabberi Farroukh, Cheffe de projet, architecte chargée de la conservation du palais Ennejma Ezzahra.

Dévoilant les détails de ce projet ambitieux entamé depuis près d'un an, elle a indiqué que la plateforme spécialement développée pour ce projet, offrira un accès inédit aux espaces et aux collections numérisées du palais, permettant aux visiteurs, chercheurs et amateurs d'histoire de découvrir les trésors du Palais Ennejma Ezzahra de manière interactive et immersive.

Fruit d'une collaboration entre experts en technologie et en conservation du patrimoine, le projet vise à transformer l'expérience des visiteurs grâce à la digitalisation complète des collections du palais et de ses espaces en tenant compte de l'accessibilité des personnes non ou mal voyantes.

Le parcours de visite a été repensé pour intégrer des technologies modernes et inclusives grâce à une signalétique avec QR Codes placés stratégiquement pour permettre aux visiteurs de scanner et d'obtenir instantanément des informations détaillées sur les objets exposés via leur smartphone. Afin de garantir l'accessibilité aux personnes malvoyantes, des plaques en braille sont installées le long du parcours. La visite est enrichie par des photographies historiques offrant un regard nostalgique sur le passé du palais et de ses innombrables collections.

Célébrant cet événement, une journée portes ouvertes gratuite aura lieu le dimanche 23 juin 2024, de 11h00 à 19h00 avec au programme des prestations musicales, des performances artistiques et des expositions afin de faire connaitre ce nouveau parcours de visite dans ce lieu magique de par son histoire et son panorama époustouflant sur la mer Méditerranée.