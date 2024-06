Madagascar: 10e Journée internationale du Yoga - Célébration en grande pompe à Alarobia

La 10e Journée internationale du Yoga a été célébrée en grande pompe, hier, au Stade Alarobia marquant une journée de paix, de bien-être et de connexion culturelle entre Madagascar et l'Inde. L'événement, honoré par la présence de Bandaru Wilsonbabu, Ambassadeur de l'Inde à Madagascar, le ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Valery Ramonjavelo ainsi que de nombreux dignitaires locaux, a mis en lumière l'importance croissante du yoga dans le monde moderne. La cérémonie a vu la participation de plus de 100 personnes, hommes, femmes et enfants.

Dans son discours, Bandaru Wilsonbabu a exprimé sa gratitude envers le gouvernement malgache, l'Assemblée nationale, le Sénat pour leur soutien actif à cette célébration annuelle. Il a souligné que cette journée était une occasion de célébrer non seulement la pratique du yoga, mais aussi ses valeurs de paix et d'harmonie universelle. « Le thème de cette année, « Le yoga pour soi et la société », reflète parfaitement les principes fondamentaux du yoga qui peuvent bénéficier à la fois aux individus et à la société dans son ensemble », a déclaré l'ambassadeur.

Il a rappelé que depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution instituant la Journée internationale du Yoga le 21 juin, cette pratique millénaire s'est répandue dans le monde entier comme un mouvement mondial pour le bien-être holistique. Des cours de yoga gratuits sont régulièrement organisés à l'ambassade indienne pour encourager les habitants d'Antananarivo à découvrir et à adopter cette pratique bénéfique.