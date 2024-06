Ile Maurice: Quand la musique est bonne, la fête continue

Célébrée hier, vendredi 21 juin, la Fête de la musique continue durant tout le week-end. Voici quelques événements qui vous attendent.

La Fête de la musique, c'est le moment de célébrer les notes, mais également nos artistes et cette merveilleuse sensation que leur création nous procure. «La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée», disait Platon. Afin de célébrer comme il se doit cet art qui nous transporte, plusieurs activités sont prévues durant le week-end. Voici notre sélection.

Demain, dimanche 23 juin, le conservatoire national de musique François-Mitterrand, à Quatre-Bornes mettra à partir de 10 h 30 une plateforme à la disposition des musiciens. Une manifestation organisée en collaboration avec le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole. À partir de 11 heures, place à des jeux musicaux. Au programme : des démonstrations de deejaying, du karaoke, du muzipoly, des puzzles et du bingo musical, entre autres. Ce sera le moment de montrer vos talents et connaissances musicaux.

Grand Baie La Croisette vous donne rendez-vous aujourd'hui pour célébrer la musique sous le thème «Lamizik, Nou Lidantite». Cet événement met en avant non seulement la musique, mais l'art sous toutes ses formes. «Ces expressions culturelles rassemblent les gens de tous horizons, favorisant les échanges et la découverte culturelle au sein du centre commercial», souligne la direction de La Croisette.

Durant cette journée, vous pourrez assister à des démonstrations de sculpture et de peinture en live proposées par 29 artistes de l'association CALM. Ces artistes seront présents au centre commercial de 13 à 19 heures. La Nikita, Jason Lejuste et Kimberly Oxide prendront le relais avec «Rakont zistwar nou lamizik» de 19 à 20 heures. La soirée se terminera par un «Konser lor lesplanad» proposé par Jason Lejuste et le groupe Burning Groove. «Nous allons mettre l'accent sur le thème 'Lamizik, nou lidantite' pour explorer l'origine de la musique mauricienne, issue des esclaves africains, particulièrement du sega. Nous souhaitons recueillir les témoignages des jeunes sur ce genre musical et partager nos connaissances avec le public», fait ressortir l'artiste, Bernard Moonsamy. En parallèle, les visiteurs pourront découvrir la créativité locale à travers cinq stands.

Aux fêtards, Lakaz Cascavelle propose «Lakaz Mizikal» ce soir à partir de 22 heures. Plusieurs deejays se relaieront. En back 2 back aux platines : Terry et Dilan, Avi S et Moon JR, Ejilen et Emran, Darrell et Luvlesh, Ash et Nick William. Durant cette soirée Lakaz lancera également son hymne. Une découverte qui ne manquera pas de vous plaire. Dress code : colourful. Entrée payante.

Quel que soit votre choix pour ce week-end, comme le disait si bien William Shakespeare, «Si la musique est la nourriture de l'amour, jouez encore». Alors à vos instruments, ou sortez et profitez-en.