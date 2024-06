Ile Maurice: Une première édition réussie

Cette première édition, organisée par Business Magazine, a réunit les acteurs majeurs du secteur. Entre opportunités d'investissement, conseils financiers et networking, l'événement s'impose déjà comme un rendez-vous incontournable, reflétant le dynamisme du secteur immobilier mauricien. Le public a jusqu'à cet après-midi pour y profiter d'offres spéciales.

L'Immobilier & Construction Convention, organisée par Business Magazine, a ouvert ses portes hier au Caudan Arts Centre, mettant en lumière les principaux acteurs de l'immobilier et de la construction à Maurice. Cette première édition, qui se poursuit aujourd'hui, a attiré professionnels, investisseurs et particuliers intéressés par les dernières tendances du marché.

Nad Sivaramen, directeur des publications du groupe La Sentinelle, a encouragé, lors de son discours, les professionnels du secteur à amorcer une réflexion face à la flambée du coût de l'immobilier. Il les a invités à réfléchir à un moyen pour que l'accès à la propriété ne devienne pas un rêve inabordable pour les Mauriciens. Shenaz Busguth, business unit manager chez Business Publications Ltd, a quant à elle remercié les exposants pour leur présence. Elle a également annoncé travailler déjà sur la deuxième édition de cet événement, appelé à devenir un rendez-vous incontournable sur la scène locale.

%

Dès l'ouverture, les allées du Caudan Arts Centre, transformées en un véritable carrefour de l'immobilier, ont vu défiler tout au long de la journée un flux constant de visiteurs, tous désireux de découvrir les opportunités présentées par les exposants. Les stands, soigneusement agencés, offraient un panorama complet du secteur, allant des projets résidentiels haut de gamme aux investissements commerciaux prometteurs en passant par les solutions de financement et les plans d'assurance habitations.

Diversité des offres

L'un des points forts de cette première journée a été la diversité des offres présentées. Les promoteurs immobiliers, réunis pour la première fois sous un même toit, ont mis les petits plats dans les grands pour attirer l'attention des visiteurs grâce notamment à des stands qui s'apparentaient davantage à des vitrines des projets les plus ambitieux de l'île. «Notre agence propose tous types de propriétés et travaille avec tous les promoteurs confirmés et de confiance. Il s'agit pour nous de critères essentiels. Pendant la convention, nous proposons à tous ceux qui viendront nous rendre visite une réduction de 25 % sur les frais d'agence», souligne Milena Sotina, de l'agence Westimmo.

Les visiteur s ont particulièrement apprécié l'espace dédié aux conseils financiers, notamment sur le stand de la Mauritius Commercial Bank (MCB). «Nous avons actuellement une promotion à la MCB puisque nous proposons aux visiteurs de la convention un taux d'intérêt à 5,15 % pour le home loan», déclare Chrystelle, qui accueille le sourire aux lèvres les visiteurs. Comme elle, d'autres représentants des institutions financières présentes ont rapporté un intérêt marqué pour les options de prêts hypothécaires, notamment de la part de jeunes couples à la recherche de leur première propriété.

L'aspect networking de l'événement a également été un franc succès. Les espaces de rencontre aménagés ont été le théâtre de discussions animées entre professionnels du secteur, investisseurs potentiels et acheteurs. Plusieurs participants ont souligné l'importance de ces échanges, qui pourraient aboutir à des partenariats prometteurs dans un proche avenir.

Les organisateurs de l'événement se sont dits extrêmement satisfaits de cette première journée. L'engouement du public démontre le besoin réel d'une plateforme de ce type pour le secteur immobilier et de la construction à Maurice. Cette première édition de l'Immobilier & Construction Convention s'annonce déjà comme un beau succès. Elle a non seulement réussi à réunir les acteurs clés du secteur, mais a aussi démontré le dynamisme et le potentiel du marché immobilier mauricien. Nul doute que cet événement est appelé à devenir un rendez-vous incontournable dans le calendrier des professionnels et des investisseurs du secteur immobilier à Maurice.

De g. à. dr Shenaz Busguth, Business unit manager chez Business Publications Ltd, Nathalie Fanchin, rédactrice en chef d'Essentielle, Nad Sivaramen, directeur des publications du groupe La Sentinelle et Guillaume Gouges, rédacteur en chef du magazine Immobilier & Construction.