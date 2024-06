Ile Maurice: Les structures des processions religieuses réglementées

L'annonce a été faite par le ministre des Transports lors d'une conférence de presse hier. Les structures utilisées lors des processions religieuses et non-religieuses seront réglementées par la loi dès que les amendements seront votés. Par ailleurs, d'autres changements pour alléger l'administration de la National Land Transport Authority (NLTA) seront mis en place.

La définition de «trafic» dans la loi sera amendée pour inclure les structures utilisées pendant les pèlerinages. «Nous avions mis en place des guidelines après la première catastrophe», a expliqué le ministre, faisant référence au drame survenu à Mare-Longue en 2023. «Mais les guidelines n'ont pas été respectées. Donc, le gouvernement a décidé d'introduire des règlements sous la Road Traffic Act pour déterminer les spécifications de ces structures. Cela permettra aussi à la police de mener des contrôles pour la sécurité des pèlerins dans tous les types de processions, pas seulement religieuses.»

L'autre changement concerne l'administration de la NLTA. Parmi les 27 000 transactions mensuelles, les plus fréquentes concernent des certificats de gage des véhicules lors des ventes. Avec les amendements proposés, les vendeurs et acheteurs de véhicules n'auront pas besoin de se déplacer à la NLTA à plusieurs reprises. Tout se fera au niveau du Registrar. «Lorsqu'il sera vu qu'il n'y a pas de lien sur la voiture, elle pourra être enregistrée sur place. Ils iront à la NLTA uniquement pour prendre le horsepower.» De plus, les démarches de certificat de gage pourront aussi être faites en ligne.

%

Concernant la nouvelle grille d'amendes proposée, Alan Ganoo a justifié la démarche par le nombre de morts sur nos routes. «Il y a des amendes qui étaient de Rs 1 500 qui passeront à Rs 3 000», a-t-il rappelé. Dans ces augmentations, il y a l'amende pour les plaques d'immatriculation non conformes qui devrait passer de Rs 1 000 à Rs 25 000. Mais à la suite des réactions à cette décision, tous les délits sur les plaques d'immatriculation ont été harmonisées. «Il existe sept délits dans cette catégorie. Par exemple, des voitures sans immatriculation ou une partie de celle-ci est cachée, ou encore, les spécifications pas respectées», a expliqué Alan Ganoo. Toutes les amendes passent à Rs 5 000.

Parmi les autres amendes qui augmentent, figurent «failing to fix registration mark of the vehicle» qui passe de Rs 3 000 à Rs 5 000, «failing to fix registration plate in provided space» qui passe de Rs 1 000 à 5 000. Ces changements seront applicables dès que la loi, qui sera débattue au Parlement mardi, sera votée et proclamée.