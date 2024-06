Ile Maurice: Des attentes inchangées

La fédération des managers des collèges privés subventionnés par l'État a rencontré la presse au collège BPS à Beau-Bassin, hier, pour évoquer ses perspectives et ses requêtes en marge du discours et des débats budgétaires. Elle accueille favorablement des mesures telles que la HSC Professional Scholarship, les amendements à l'Education Act concernant les qualifications requises pour l'enseignement de certaines matières et la somme de Rs 1 000 per capita pour les collèges privés.

Cependant, Ramdass Ellayah, président de la fédération et manager du collège Bhujoharry, dit attendre les modalités sur cette dernière mesure. Même si les amendements à la loi sur l'éducation offrent une plus grande possibilité de recrutement, il déplore «le manque d'enseignants pendant deux ans dans des collèges». La mesure «est bonne mais le tort est déjà fait». D'autre part, comme l'exigence du PGCE pour les enseignants reste une contrainte, la fédération propose qu'elle ne devienne obligatoire qu'après la confirmation de toute nouvelle recrue et pour faire carrière dans l'enseignement.

Ramdass Ellayah déclare que la situation reste très grave dans le secondaire privé et que les demandes concernant les subventions demeurent inchangées. Plusieurs cas sont cités, notamment l'achat de photocopieuse, de chaises et de projecteurs, qui s'avère compliqué. Il soutient que ce n'est pas seulement un problème de subventions et de son mécanisme, mais aussi un problème du système administratif qui pénalise en premier les élèves.

Dans ce contexte, la fédération maintient sa requête de la suspension immédiate de la formule de subvention actuelle et du retour à la formule de subvention de 2016-2020 ; du remboursement des subventions déduites pour tous les fonds utilisés dans l'école pour l'usage auquel ils étaient destinés; que la PSEA mette fin aux réductions arbitraires des subventions, de la mise en place d'un nouveau groupe de travail technique pour trouver une nouvelle formule de subvention et la mise en place de comités consultatifs incluant des gestionnaires d'écoles comme parties prenantes.