Ethiopie: Le pays et la Chine cherchent à développer le potentiel de leur coopération économique

<strong>Addis Ababa — Des représentants de l'Éthiopie et de la Chine ont souligné le potentiel considérable de la coopération économique entre les communautés d'affaires des deux pays.

La conférence de promotion de la coopération commerciale entre l'Éthiopie et la Chine, qui s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba, a souligné le vaste potentiel de collaboration économique entre les deux pays.

La conférence a rassemblé plus de 200 participants, représentant des entreprises des deux pays, dans le but d'explorer les possibilités de renforcer les liens économiques, a-t-on indiqué.

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État à l'industrie, Hassan Mohamed, a souligné les opportunités uniques d'approfondir les liens mutuels entre l'Éthiopie et la Chine pour favoriser la croissance.

Pour lui, cette conférence est une étape importante qui ouvre la voie à l'approfondissement de la coopération, des relations bilatérales et de la croissance économique mutuelle. L'Éthiopie met en oeuvre des réformes structurelles pour corriger son déséquilibre macroéconomique qui a entraîné des insuffisances sur le marché, a-t-il expliqué.

Pour relever les défis en permanence et assurer une croissance économique durable, le ministre d'État a souligné que l'amélioration de la productivité agricole et de l'industrie manufacturière est un moteur essentiel de la transformation structurelle.

"Nos efforts se concentrent également sur la création de liens solides en améliorant la production agricole et les intrants agricoles, en encourageant la production commerciale à grande échelle d'intrants agricoles et en favorisant des liens plus étroits entre l'agriculture et les parcs industriels.

Selon lui, les investisseurs chinois disposent ainsi d'opportunités lucratives pour investir dans les industries agroalimentaires et les infrastructures connexes, en exploitant le vaste potentiel agricole de l'Éthiopie pour soutenir une base manufacturière solide.

Le gouvernement s'est engagé à accroître la productivité des entreprises et des travailleurs par des mesures incitatives, la mise à niveau des programmes de formation technique et professionnelle, l'amélioration des conditions de travail et le développement de relations industrielles solides, a-t-il réaffirmé.

En conséquence, ces mesures audacieuses du gouvernement profiteront aux entreprises chinoises opérant en Éthiopie, qui bénéficieront d'une main-d'oeuvre productive soutenue par des programmes de formation et de pratiques de travail abordables.

Il a également mentionné les initiatives de facilitation des affaires que le gouvernement a récemment approfondies. Selon M. Hassan, ces initiatives s'attaquent à des problèmes transversaux, notamment le processus d'octroi de licences aux entreprises, les obstacles logistiques et l'approvisionnement en électricité, en renforçant la politique et le soutien réglementaire.

Le ministère crée également des environnements plus propices aux entreprises manufacturières. "Les investisseurs chinois découvriront un climat commercial de plus en plus rationalisé et favorable, réduisant les risques et les coûts opérationnels", a-t-il déclaré.

Le gouvernement a récemment encouragé la mise en place de mécanismes efficaces de dialogue public-privé, ce qui, selon le ministre d'État, permet aux entreprises chinoises de s'engager dans des activités de recherche et de développement en collaboration.

En outre, le ministre d'État a rappelé que le Conseil des ministres de l'Éthiopie a récemment approuvé une nouvelle politique industrielle et que cette politique fournit un cadre global pour guider les efforts de transformation de l'industrie manufacturière.

"Pour les investisseurs chinois, ce cadre politique garantit un environnement stable, prévisible et favorable, facilitant l'investissement et la croissance à long terme."

Il a également mentionné le mouvement national "Made in Ethiopia", qui vise à relever les défis auxquels sont confrontés les fabricants afin de stimuler la productivité, de créer des emplois et d'accroître la contribution du secteur au PIB.

"Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre politique industrielle manufacturière nationale et de notre plan de développement décennal visant à surmonter les difficultés du secteur manufacturier éthiopien et à générer des retombées positives sur les secteurs connexes.

Au sein du ministère de l'industrie, nous avons donné la priorité à plusieurs initiatives visant à soutenir le secteur manufacturier. Il s'agit notamment de notre stratégie de liaison avec l'industrie, d'un ensemble de mesures basées sur la performance, d'une stratégie de substitution des importations et de sa mise en oeuvre, de la promotion des exportations, de l'utilisation des capacités, de la facilitation des matières premières pour les projets de soutien, de l'attraction des investisseurs nationaux, du suivi des services et de la résolution des problèmes d'investissement", a-t-il souligné.

"Les investisseurs chinois peuvent profiter d'incitations ciblées, d'un système de soutien solide et d'un engagement proactif du gouvernement.

Il a également invité d'éminents représentants d'entreprises chinoises à explorer ces opportunités et à forger des partenariats qui libéreront tout le potentiel de notre vision commune de la prospérité économique.

"Ensemble, nous pouvons contribuer à la croissance et à la transformation de nos économies, créer des emplois et améliorer la vie de nos populations.

Enfin, il a exhorté toutes les parties prenantes à saisir cette occasion historique et à travailler main dans la main pour construire un avenir de prospérité partagée, d'innovation et de développement durable.

Yang Yihang, conseiller de l'ambassade de Chine en Éthiopie, s'est dit fermement convaincu que le potentiel de coopération entre la Chine et l'Éthiopie sera important à l'avenir.

"Nous pensons que la coopération entre la Chine et l'Éthiopie aura un grand potentiel à l'avenir.

Le conseiller a indiqué que l'agriculture, les biotechnologies, les infrastructures, la numérisation et les parcs industriels représentaient un grand potentiel de coopération entre les deux pays.

Les investissements des entreprises chinoises en Éthiopie ont augmenté, créant des centaines de milliers d'opportunités d'emploi à travers le pays, a-t-il noté.