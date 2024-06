Sénégal: Examens de CFEE et de l'entrée en sixième - 301 820 candidats attendus

Les examens du Certificat d'études de fin élémentaires (CFEE) et de l'entrée en sixième se déroulent les mardi 25 et mercredi 26 juin 2024. Au total, 301 820 candidats sont attendus.

Ils sont 301 830 candidats dont 170 266 filles inscrits aux examens de CFEE et de l'entrée en sixième prévus les mardi 25 et mercredi 26 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire, en Gambie et en Guinée Bissau, contre 300 268 l'année dernière. Soit une hausse de 1552. L'annonce est du Directeur des Examens et Concours Papa Baba Diassé qui a animé un point de presse hier, vendredi 21 juin. Selon lui, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves. Les candidats sont repartis entre 1978 centres. Pour la session 2024, des élèves porteurs de handicap dont cent treize candidats déficients visuels (61 non-voyants et 52 malvoyants) sont inscrits. Cette année, la spécificité des concours d'entrée en sixième et du CFEE pour est que 69 730 candidats se présenteront sans état civil, soit plus de 39 404 que l'année précédente.

Pour cette présente session également, l'innovation majeure est la digitalisation intégrale de tout le processus d'organisation des examens du CFEE et de l'entrée en 6e. « La dématérialisation de tout le processus de l'organisation des examens est l'innovation majeure à laquelle nous avons procédé, en rapport avec notre ministère de tutelle et avec l'équipe technique de la direction des Examens et Concours », a fait savoir Papa Baba Diassé. Mieux, a-t-il ajouté, « depuis l'enrôlement des candidats jusqu'à la publication des résultats, en passant par l'inscription, la mise en place et le fonctionnement des commissions spéciales, tout est digitalisé par le biais de la plateforme ANADOLE ».

Aussi, dira-t-il « c'est sur une recommandation faite par le Premier ministre, lors du premier Conseil interministériel consacré à l'organisation des examens et concours, que nous avons mis au point la digitalisation de tout le processus d'organisation des examens du CFEE et de l'entrée en 6e ». A en croire Papa Baba Diassé, « la digitalisation favorise la rapidité dans le traitement des données, la transparence des examens et de la proclamation des résultats, la réduction des distances, un gain de temps, l'archivage électronique des extraits de naissance, des registres, des relevés de notes et des diplômes ». Cette année, les autorités envisagent de publier les résultats du CFEE en même temps que ceux de l'entrée en 6e.