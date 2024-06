Ile Maurice: La PTP s'engage dans une guerre d'images

La People's Turf Plc (PTP) récuse l'appellation bidonville. On sent la frustration d'avoir été accusé d'être le mauvais locataire de ce lieu hautement symbolique et historique. C'est dire qu'en début d'année, soit en mars, les critiques étaient justifiées tant le Champ-de-Mars avait été laissé à l'abandon. Piqué au vif à la suite de notre article, la PTP était montée au créneau, à travers son organe de presse, le journal en ligne Mazavaroo, taclant même la Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC). En cause, l'inaction supposée de la COIREC sur le dossier de l'entretien du lieu. Entre-temps, la PTP a entrepris des travaux de nettoyage et de réfection du Champ-de-Mars.

La guerre d'images est lancée par la PTP. La compagnie souhaite mettre en avant les efforts déployés pour redonner de l'éclat au Champ-de-Mars. Jeudi, le magazine en ligne de PTP a consacré une bonne partie de son contenu aux changements opérés au Champ-de-Mars. La page Facebook de PTP a également été mobilisée, avec des photos de drones à l'appui !

«Vous avez été le journal qui a révélé le désordre qui régnait au Champ-de-Mars en mars dernier, nous vous envoyons maintenant les images du Champ-de-Mars d'aujourd'hui. Nous osons croire que vous allez jouer franc jeu et les publier», nous a interpellé un cadre de PTP. On se souvient encore de l'état pitoyable dans lequel se trouvait ce lieu historique en mars dernier. Mauvaise herbe à hauteur d'homme et saleté à la pelle, le Champ-de-Mars faisait peine à voir. De là, nous avons eu droit au «pa mwa sa li sa !». La COIREC disant que PTP est le locataire des lieux, d'où son statut exclusif en tant qu'usager, alors que la PTP disait qu'une partie du Champ-de-Mars seulement tombait sous sa responsabilité.

«Pena file selman dan poto»

De quel changement s'agit-il ? Tout d'abord, le Champ-de-Mars a été nettoyé de fond en comble. «Le lieu n'a jamais été aussi propre», se félicite la PTP. Les terrains de foot synthétique ont été remis à neuf. «Pena file selma dan poto», regrette toutefois un jeune. Les différents terrains de football avec gazon, selon la cellule de communication de PTP, «sont très bien entretenus, accueillent plusieurs équipes amateurs chaque semaine». Le jogging et la marche sont aussi pratiqués par «beaucoup de citadins pour maintenir la forme». L'éclairage fourni par PTP en soirée attire grand monde après le travail.

La fierté de PTP est sans nul doute le bassin de carpes koi. Un souhait formulé par Jean Michel Lee Shim lui-même. «La PTP est allée encore plus loin en apportant une touche d'élégance, créant une ambiance zen en installant un bassin rempli de carpes koï, comprenant des fontaines. Un espace aquatique habité par des poissons procure du bien-être au corps et à l'esprit. Les carpes koïs sont de superbes poissons d'ornement», peut-on lire sur la page Facebook de PTP.