Sénégal: Déguerpissement de marchands ambulants, réduction des prix du pain... - Gueum Sa Bopp tire sur le nouveau régime

Sommes-nous en train d'observer une situation de règlement de compte que la coalition Gueum Sa bopp est en train de s'adosser. Le mouvement politique dont le leader par ailleurs patron d'une entreprise de presse est parti en maille avec le fisc, a dans un communiqué fait feu de tout bois contre les dernières mesures prises par le régime, notamment le déguerpissement des marchands ambulants, la réduction des prix du pain entre autres...

Dans ce communiqué rendu public, « La Coalition Gueum Sa Bopp exprime avec une profonde affliction son désaveu face aux récentes initiatives de déguerpissements improductifs et asociales perpétrées par le nouveau régime, ciblant les jeunes commerçants de Colobane, Petersen, Keur Massar, et Sandaga (Rokhou Disquettes). »

« Cette décision unilatérale, dépourvue de mesures d'accompagnement, illustre une fois de plus la stigmatisation, la répression et le traitement arbitraire infligés aux marchands ambulants par les nouvelles autorités. Ces jeunes entrepreneurs méritent d'être encadrés, organisés, formalisés et soutenus par l'État, qui, dans l'exercice de ses missions régaliennes, doit instaurer des conditions propices à l'emploi et à l'employabilité des jeunes, et non l'inverse », regrette le coalition Gueum Sa Bopp.

Par ailleurs, indique le document, « la Grande Coalition Gueum Sa Bopp condamne vigoureusement la réduction des prix imposée aux boulangers par le nouveau régime. En outre, la coalition déplore l'absence de concertation entre les autorités et les acteurs du secteur boulanger. Cette décision, contre-productive et non inclusive, contrevient aux principes de bonne gouvernance. »

En outre, « la Coalition Gueum Sa Bopp, ayant pris connaissance de la mutinerie au Camp Pénal de Liberté 6, exprime sa solidarité envers les familles des détenus victimes de répression et appelle à des sanctions disciplinaires contre les responsables. Dans cette optique, la coalition exhorte l'Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté à améliorer les conditions de détention et à veiller au respect des libertés fondamentales des personnes incarcérées », mentionne la note.

Dans le même sillage, « la Coalition Gueum Sa Bopp dénonce avec vigueur l'approche populiste du ministre des Transports à l'encontre des transporteurs, observée à la veille de la Tabaski. La coalition fustige cette démarche isolée, menée sans concertation avec les acteurs du secteur, et souligne que le gouvernement porte l'entière responsabilité de la situation chaotique qui secoue divers secteurs d'activité du pays. »

En définitive, « la Coalition Gueum Sa Bopp a suivi avec attention les tensions observées à Médina Gounass. À ce titre, elle invite les parties prenantes à la retenue et à favoriser la cohésion sociale pour garantir une paix durable », souligne la source.